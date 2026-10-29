Lãnh đạo phường Hoành Sơn đối thoại với người dân về an sinh xã hội

(Baohatinh.vn) - Thông qua hội nghị đối thoại, lãnh đạo phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Chiều 29/10, phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân về công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Thời gian qua, phường Hoành Sơn đã triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các hoàn cảnh khó khăn. Công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công được thực hiện thường xuyên, kịp thời, nhất là vào các dịp lễ, tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Phường cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, tổ dân phố và huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Đến nay, địa phương đã vận động, trao tặng 2.771 suất quà với tổng trị giá hơn 1,62 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và người dân khó khăn.
Tại hội nghị, người dân nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về giải pháp hạn chế tái nghèo; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người ngoài độ tuổi lao động; rút ngắn thời gian rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội. Người dân cũng đề xuất hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người mắc bệnh hiểm nghèo, người ốm đau nặng có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách; làm rõ trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp đối với người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, người dân kiến nghị xây dựng giải pháp, lộ trình cụ thể để bảo đảm 100% hộ dân trên địa bàn được tiếp cận và sử dụng nước sạch.
Lãnh đạo phường Hoành Sơn đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận những kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Hội nghị đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh trên địa bàn.
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