Xã Toàn Lưu triển khai "Tháng nghe phụ nữ nói" qua hội nghị đối thoại

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 15/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Toàn Lưu tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Đây là 1 trong 3 địa phương được Hội LHPN tỉnh lựa chọn tổ chức điểm triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói” theo chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Các đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và Dương Đức Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Toàn Lưu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò tại cơ sở.

Trong đó, đại biểu đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và sản phẩm OCOP; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh.

Chị Dương Thị Quyên - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Vĩnh kiến nghị nội dung liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Các ý kiến cũng đề xuất địa phương bố trí ngân sách thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; nhân rộng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, “vườn có kinh tế”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, cần quan tâm kết nối, tổ chức các lớp đào tạo các ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu thực tế của hội viên.

Trước những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số ý kiến đề nghị địa phương nghiên cứu phương án bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ nữ, giáo viên nữ công tác xa nhà, có con nhỏ.

Đại biểu cũng đề xuất tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ nữ trẻ; quan tâm bố trí cán bộ nữ phù hợp với năng lực, sở trường; qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Dương Đức Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu, giải trình các nội dung mà hội viên phụ nữ quan tâm.

Tại hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình các nội dung mà cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xem xét, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thiết thực để phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua đối thoại, xã Toàn Lưu tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, tạo động lực để chị em chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), lãnh đạo xã Toàn Lưu đã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã và tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Toàn Lưu tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã...