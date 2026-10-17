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Hà Tĩnh có một cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Thiên Vỹ - Huyền Thương
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(Baohatinh.vn) - Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ra đời năm 2002, giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 5 tập thể. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam.

Cùng đó, Ban Tổ chức cũng đã trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 cho 32 cá nhân là những cán bộ các cấp hội phụ nữ trên toàn quốc, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần này.

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Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho 32 cán bộ hội xuất sắc toàn quốc.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định ra đời năm 2024 là phần thưởng cao quý của BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Việc trao giải lần thứ 2 nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của cán bộ hội, lan tỏa sáng kiến, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội trong giai đoạn mới.

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Chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1980) đã có gần 22 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ. Từ năm 2020 đến nay, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, chị luôn thể hiện bản lĩnh "dám nghĩ, dám làm". Chị là đồng tác giả đề tài khoa học cấp tỉnh về nâng cao vai trò giới; chủ trì 4 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở về thu hút hội viên vùng đặc thù, xây dựng "Chi hội kiểu mẫu" và đổi mới phương thức hoạt động hội. Chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2025), được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2021), Trung ương Hội LHPN Việt Nam (2024) và nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong vai trò của mình, chị Nguyễn Thị Quyên cũng đã trực tiếp chỉ đạo, tham mưu giúp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh giành cờ thi đua của Chính phủ (2023), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch đường dây 500kV mạch 3 (2024) cùng nhiều bằng khen xuất sắc của Trung ương hội; đồng thời, đưa các ban chuyên môn phụ trách nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen cấp tỉnh.

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Tags:

#Giải thưởng Nguyễn Thị Định #Phụ nữ Hà Tĩnh #Cán bộ hội phụ nữ tiêu biểu #Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam #Hội LHPN Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

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