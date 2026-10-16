Lan tỏa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua “Khoảng trời con gái”

(Baohatinh.vn) - Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” tái hiện sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Tối 16/10, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức biểu diễn vở kịch hát dân ca ví, giặm “Khoảng trời con gái”. Chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).
Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân đến theo dõi.
Qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp với những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng và tư liệu lịch sử, hình ảnh 10 nữ TNXP Đồng Lộc hiện lên hồn nhiên mà kiên cường, giàu tình cảm nhưng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy.
Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, quê xã Cẩm Trung) là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh góp mặt tại Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đến với cuộc thi, Mai Linh mang theo sự tự tin cùng mong muốn lan tỏa nét đẹp quê hương.
Lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 22/11/2026. Đây không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân mà còn hứa hẹn mang đến cho Nhân dân và du khách không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm, đậm bản sắc quê hương núi Hồng - sông La.
Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Để có chính sách hỗ trợ phù hợp trong bối cảnh mới, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang rà soát thực chất hoạt động của các câu lạc bộ di sản phi vật thể, qua đó nhận diện những khó khăn từ cơ sở và làm căn cứ tham mưu giải pháp tháo gỡ.