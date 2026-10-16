Lan tỏa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua “Khoảng trời con gái”

Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ 11/10/2026 19:05 Trong cuộc sống, đôi khi một món đồ cũ cũng đủ đánh thức miền ký ức. Bởi đó là kỷ vật lưu giữ bóng hình người thương và hơi ấm của tháng năm đã qua.

Thôn Tuần Tượng - từ nếp làng đến nhịp sống mới 11/10/2026 08:00 Tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) phong trào xây dựng nông thôn mới đang góp phần làm đổi thay diện mạo khu dân cư, từ hạ tầng giao thông đến đời sống kinh tế của người dân.

Đại diện Việt Nam giành vương miện Á hậu 4 Miss Grand International 2026 11/10/2026 05:50 "Bông hồng lai" Việt Nam Emoura Phạm đã xuất sắc giành vương miện Á hậu 4 tại Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tối 10/10. Vương miện Hoa hậu thuộc về người đẹp Tanzania, Jihan Dimack.

Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội 10/10/2026 19:00 Từ ký ức chiến tranh đến cuộc trở về Hà Nội trong nắng tháng Mười, câu chuyện của cụ Hà Sâm gợi nhắc: quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim luôn hướng về.

Bộ Nội vụ chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 10/10/2026 11:21 Doanh nghiệp được chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027, phải thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày và được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ như công chức.

Từ trang sách đến hành trình trải nghiệm di sản Nguyễn Du 10/10/2026 09:23 Qua những trải nghiệm thực tế tại Khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), học sinh hiểu thêm giá trị Truyện Kiều, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản văn hóa.

Podcast tản văn: Mát lành giếng quê 09/10/2026 19:00 Giếng làng ngày trước là nơi lấy nước, gặp gỡ của người dân quê. Nơi ấy lưu giữ dáng mẹ, tiếng cười tuổi thơ, trở thành miền ký ức thân thương giữa bao đổi thay của quê nhà.

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Nâng cao nghiệp vụ văn hoá, gia đình cho đội ngũ cán bộ cơ sở 08/10/2026 10:46 240 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh được cập nhật những quy định, hướng dẫn mới, phục vụ công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Người đẹp Hà Tĩnh mang "hương quê" đến Hoa hậu Việt Nam 2026 08/10/2026 05:15 Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, quê xã Cẩm Trung) là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh góp mặt tại Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đến với cuộc thi, Mai Linh mang theo sự tự tin cùng mong muốn lan tỏa nét đẹp quê hương.

Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật 07/10/2026 19:06 Thế giới quanh ta luôn có những điều kỳ diệu. Đôi khi, phép thuật chẳng đến từ đũa thần của bà tiên, mà hiện diện trong sự thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương.

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan 06/10/2026 08:47 Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10.

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MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh 05/10/2026 16:36 Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.

2 giọng ca nữ Hà Tĩnh trình diễn đầy cảm xúc tại Liveshow 1 Sao Mai 2026 05/10/2026 08:27 Tại Liveshow 1 Vòng chung kết Sao Mai 2026, hai đại diện Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thị Thu Hà mang đến những màu sắc riêng, nhận được những đánh giá tích cực từ Ban Giám khảo.

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Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên 04/10/2026 12:53 CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.

2 thí sinh Hà Tĩnh vào Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026 04/10/2026 08:20 Nguyễn Mộc An và Hoàng Thị Thu Hà là hai giọng ca đến từ Hà Tĩnh góp mặt trong top 16 Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026.

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 04/10/2026 05:04 Lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 22/11/2026. Đây không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân mà còn hứa hẹn mang đến cho Nhân dân và du khách không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm, đậm bản sắc quê hương núi Hồng - sông La.

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão 03/10/2026 19:08 Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương 03/10/2026 08:50 Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ 02/10/2026 19:07 Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.

Podcast tản văn: Những món quà bình dị 01/10/2026 19:05 Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.

"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở 01/10/2026 14:30 Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Podcast truyện ngắn: Vườn thu của nội 30/09/2026 19:00 Khu vườn của ông bà lưu giữ tuổi thơ qua cây trái, những buổi rong chơi và ký ức theo ta suốt những năm tháng lớn lên.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 30/09/2026 14:15 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Trang nghiêm lễ giỗ Đức Thánh Trần ở đền Chợ Củi 30/09/2026 10:16 Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn ở đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là dịp để tưởng nhớ và ghi ơn một vị tướng tài của dân tộc .

Nhận diện rõ khó khăn để có giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản phi vật thể 30/09/2026 09:27 Để có chính sách hỗ trợ phù hợp trong bối cảnh mới, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang rà soát thực chất hoạt động của các câu lạc bộ di sản phi vật thể, qua đó nhận diện những khó khăn từ cơ sở và làm căn cứ tham mưu giải pháp tháo gỡ.