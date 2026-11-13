Cẩm Xuyên lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết qua liên hoan văn nghệ quần chúng

Tối 13/11, xã Cẩm Xuyên tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2026 với chủ đề “Văn hóa – Mạch nguồn sức mạnh đại đoàn kết”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam..

Hội diễn thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đến theo dõi, cổ vũ.

Tham gia liên hoan có 17 tiết mục đến từ các cơ quan, đơn vị, thôn xóm và trường học trên địa bàn. Được đầu tư dàn dựng, tập luyện chu đáo, các tiết mục mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu với nhiều thể loại như hát, múa và biểu diễn tập thể.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên phát biểu khai mạc liên hoan.

Với nội dung phong phú, các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tái hiện truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết. Đồng thời, nhiều tiết mục phản ánh những đổi thay, thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo trong dàn dựng, lựa chọn trang phục và phong cách biểu diễnđã mang đếnnhững tiết mục đặc sắc, tạo không khí hào hứng, cuốn hút người xem.

Đại biểu tặng hoa cho đại diện các đội tham gia biểu diễn.

Liên hoan không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ tại các khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ và Nhân dân chung sức xây dựng quê hương Cẩm Xuyên ngày càng phát triển.