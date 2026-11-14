Đồng thuận từ cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Nghĩa tình gắn kết cộng đồng

Gần một tuần nay, nhà của mẹ con chị Bùi Thị Hạ ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa) luôn ấm áp bởi tình làng nghĩa xóm. Những nén hương viếng người chồng vừa qua đời vì bạo bệnh, những lời động viên, sẻ chia của xóm làng giúp mẹ con chị vơi bớt nỗi đau, có thêm điểm tựa vượt qua mất mát.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa và bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên mẹ con chị Bùi Thị Hạ.

Anh Bùi Văn Tạo - chồng chị Hạ, bị suy thận hơn 3 năm nay. Dù gia đình và cộng đồng nỗ lực cứu chữa nhưng anh không qua khỏi, để lại người vợ cùng con trai đang học lớp 12. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, Nhóm Thiện nguyện xã Yên Hòa do Hội LHPN xã chủ trì đã vận động hỗ trợ gia đình 9 triệu đồng.

Nhóm Thiện nguyện xã Yên Hòa trao hỗ trợ cho gia đình chị Bùi Thị Hạ ở thôn Bắc Thành.

Cũng với tình thương yêu chia sẻ, thông qua kết nối của Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa, Báo Dân trí đã vận động 226 triệu đồng hỗ trợ hai chị em Nguyễn Thị Hà Vy và Nguyễn Mai Nhi ở thôn Hồ Phượng. Mồ côi mẹ từ nhỏ, nay mất bố vì bạo bệnh, hai chị em phải nương tựa vào nhau. Hà Vy (18 tuổi) từng gác ước mơ đại học để đi làm phụ giúp gia đình, nay trở về chăm lo cho em gái đang học đại học. Trong hoàn cảnh thiếu vắng người thân, sự đùm bọc của bà con lối xóm là điểm tựa quý giá đối với hai chị em.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa thay mặt các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho 2 chị em Hà Vy và Mai Nhi.

Ở Yên Hòa, để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cán bộ các thôn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống người dân, chủ động kết nối các nguồn lực. Ông Hoàng Hữu Thung - Trưởng thôn Hồ Phượng cho biết: “Sau sáp nhập, thôn có 524 hộ với 1.966 nhân khẩu. Khi nắm được thông tin về gia đình gặp khó khăn, ban cán sự thôn trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu, vận động bà con chung tay và kết nối các đoàn thể, nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng sử dụng mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ”.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại thôn Hồ Phượng (xã Yên Hòa).

Từ những hoàn cảnh cụ thể, tình cảm sẻ chia ở Yên Hòa đã trở thành ứng xử của cộng đồng. Bà Hoàng Thị Anh (thôn Bắc Thành) chia sẻ: “Người dân Yên Hòa tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tình làng nghĩa xóm thì vô cùng tuyệt vời. Mỗi khi có gia đình gặp biến cố, không chỉ dòng họ mà cả làng xóm đều sẵn sàng chia sẻ, đùm bọc. Cùng với đó, sự đồng hành của các đoàn thể, nhóm thiện nguyện đã giúp kết nối con em xa quê, cộng đồng gần xa hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Cán bộ và Nhân dân thôn Hồ Phượng (xã Yên Hòa) phấn khởi chia sẻ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã về việc tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân điểm của xã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua MTTQ và các tổ chức thiện nguyện, xã Yên Hòa đã vận động 628 triệu đồng hỗ trợ 9 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời trao quà, hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho 1.050 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ông Phan Xuân Ái - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa cho biết: “Dù địa phương rất quan tâm nhưng nguồn lực còn hạn chế nên sự chung tay của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm và người dân có ý nghĩa rất thiết thực trong hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng”.

Dân chủ tạo sự đồng thuận

Nằm kế bên Di tích lịch sử quốc gia Bến đò Thượng Trụ, nhà văn hóa thôn Bắc Nghèn (xã Can Lộc) những ngày đầu tháng 11 rộn ràng không khí bầu cử trưởng thôn. Vào ngày bầu cử (8/11), từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến điểm bỏ phiếu trong không khí phấn khởi.

Ngày hội bầu cử trưởng thôn tại thôn Bắc Nghèn (xã Can Lộc).

Ông Phan Duy Trợ (57 tuổi, cử tri thôn Bắc Nghèn) chia sẻ: “Bà con chúng tôi rất phấn khởi vì các ứng viên được đưa ra bầu cử đều là những người có uy tín, năng lực, trách nhiệm và đã được kiểm chứng qua thực tiễn. Đây cũng là những nhân sự được Chi bộ thôn Bắc Nghèn thống nhất và người dân trực tiếp bàn bạc, đề xuất từ trước. Cầm lá phiếu trên tay, chúng tôi yên tâm lựa chọn người đủ năng lực, phẩm chất để gánh vác việc chung”.

Ông Phan Duy Trợ (thôn Bắc Nghèn) phấn khởi khi được cầm lá phiếu lựa chọn người sẽ gánh vác việc thôn trong thời gian tới.

Chỉ trong một buổi sáng, 704 cử tri đại diện cho các hộ trong thôn đã thực hiện quyền bầu cử trưởng thôn, đạt tỷ lệ gần 100%. Nhờ đó, Bắc Nghèn lựa chọn được trưởng thôn mới với sự đồng thuận cao. Ông Hồ Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, Chi bộ phối hợp với Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội và đến từng gia đình. Quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, với 1 ứng viên do Ban Mặt trận đề cử và 1 ứng viên do Nhân dân trực tiếp đề xuất. Việc cử tri tham gia đông đủ thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của bà con đối với công việc chung ở cơ sở”.

Người dân thôn Bắc Nghèn (xã Can Lộc) hào hứng đi bầu cử trưởng thôn.

Thôn Bắc Nghèn được sáp nhập từ thôn Đoàn Kết (xã Thiên Lộc cũ) và tổ dân phố 9 (thị trấn Nghèn cũ). Trong bối cảnh địa bàn dân cư có sự thay đổi, việc tổ chức bầu trưởng thôn với sự tham gia của đông đảo cử tri góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Ngay sau bầu cử, thôn bắt tay chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với nhiều hoạt động như giao lưu thể thao, văn nghệ, tạo không khí gắn kết trong Nhân dân.

Cùng với thôn Bắc Nghèn, xã Can Lộc, tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, không khí hội nghị bầu thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố diễn ra sôi nổi trong tinh thần phấn khởi của người dân. Việc người dân tham gia từ khâu giới thiệu nhân sự đến trực tiếp lựa chọn người đứng đầu khu dân cư cho thấy quyền làm chủ được phát huy ngay từ cơ sở. Sự đồng thuận, vì thế, không chỉ thể hiện ở kết quả bầu cử, mà còn được hình thành qua quá trình người dân cùng bàn bạc, tham gia quyết định những công việc liên quan trực tiếp đến cộng đồng.

Người dân sôi nổi hưởng ứng bầu cử trưởng thôn tại thôn Đức Hòa (xã Đức Thọ). Ảnh: Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đức Thọ cung cấp.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Đây là dịp để người dân cùng nhìn lại kết quả chung sức xây dựng quê hương, từ phát triển hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan đến chăm lo đời sống cộng đồng.

Ở thôn Bắc Thượng (xã Thạch Hà), người dân đã huy động nguồn lực nâng cấp đường giao thông, chăm lo gia đình chính sách và hộ khó khăn. Tại thôn Cường Thịnh (xã Hương Phố), nơi có 98% đồng bào Công giáo, sự gắn kết lương - giáo được thể hiện qua việc hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình cộng đồng. Còn ở thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân), hàng nghìn lượt người tham gia xây dựng NTM, góp phần cải thiện cảnh quan, diện mạo khu dân cư...

Không khí rộn ràng, ấm áp sẻ chia trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cường Thịnh (xã Hương Phố).

Đại đoàn kết toàn dân tộc được vun đắp từ những sẻ chia trong đời sống, sự đồng thuận trong bàn bạc, quyết định công việc chung và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Khi tình làng nghĩa xóm được gìn giữ, quyền làm chủ được phát huy, nguồn lực và sức mạnh nội sinh trong Nhân dân sẽ được khơi dậy, tạo nền tảng để Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.