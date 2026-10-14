Cách làm thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Trung úy Mai Phạm Đăng Khoa - Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 18 (đang đứng) thường xuyên sâu sát cán bộ, nhân viên, chủ động nắm chắc tình hình để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với nhiệm vụ.

Chi bộ Đại đội 18 (Đảng bộ Phòng Tham mưu) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, cải tiến quy trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết theo hướng lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ mới, khâu khó để tập trung lãnh đạo. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, đầu năm 2026, Trung úy Mai Phạm Đăng Khoa (SN 2001) được bổ nhiệm làm Bí thư Chi bộ Đại đội 18.

Trung úy Khoa chia sẻ: “Là bí thư chi bộ trẻ, tôi luôn xác định tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh nắm chắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, tôi còn chú trọng vận dụng vào thực tiễn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Qua đó, góp phần phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và bản thân tôi đạt giải nhì tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức”.

Trung tá Dương Kim Quân - Bí thư Chi bộ Ban Cán bộ (thứ 3 từ trái qua phải) xuất sắc giành giải nhất Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Thực tiễn cho thấy, năng lực điều hành của bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, những “đầu tàu” của tổ chức cơ sở đảng trong LLVT tỉnh đã chủ động rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, năng lực lãnh đạo từ thực tiễn công tác. Đội ngũ bí thư chi bộ cũng đã biết lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, phát huy trí tuệ tập thể, cụ thể hóa chủ trương thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Trung tá Dương Kim Quân - Bí thư Chi bộ Ban Cán bộ (Đảng bộ Phòng Chính trị) chia sẻ: “Trong sinh hoạt chi bộ, tôi luôn xác định bí thư phải giữ vai trò định hướng, điều hành và chịu trách nhiệm về chất lượng nghị quyết. Vì vậy, trước mỗi kỳ sinh hoạt, tôi cùng chi ủy rà soát nhiệm vụ, xác định những vấn đề cần tập trung lãnh đạo. Trong cuộc họp, tôi cũng chủ động gợi mở để đảng viên thảo luận, đề xuất giải pháp. Sau khi ban hành nghị quyết, tôi phân công nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, đôn đốc và kịp thời chấn chỉnh những khâu thực hiện chưa tốt, bảo đảm nghị quyết được triển khai đến cùng. Nhờ kinh nghiệm thực tiễn và sự nỗ lực của bản thân, hiệu quả hoạt động của chi bộ không ngừng được nâng lên và bản thân tôi cũng vừa giành giải nhất trong Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức”.

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn - Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) trao đổi với cán bộ, đảng viên về một số quy định trong công tác xây dựng Đảng.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngay từ khâu chuẩn bị nghị quyết, phát huy vai trò chủ trì, điều hành của bí thư chi bộ. Các bí thư chi bộ cũng đã chủ động cùng chi ủy rà soát kết quả kỳ trước, lựa chọn vấn đề trọng tâm, chuẩn bị nội dung thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng nghị quyết và khả năng tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nhờ gắn xây đội ngũ bí thư giỏi với chi bộ vững mạnh nên hàng năm có trên 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Chi bộ Dân vận (Đảng bộ Phòng Chính trị) khẳng định: “Họp chi ủy là bước để thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kỳ trước và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo kỳ tới. Cuộc họp này cũng thống nhất thời gian, nội dung, địa điểm sinh hoạt và phân công chuẩn bị, định hướng những vấn đề để đảng viên nghiên cứu, thảo luận. Nếu xem nhẹ hoặc bỏ qua bước này, chi bộ không chỉ khó phát huy vai trò, trí tuệ tập thể mà còn không bảo đảm quy trình, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng”.

Các đồng chí trong cấp ủy, bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ Phòng chính trị (Bộ CHQS tỉnh) thường xuyên trao đổi, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng.

Gắn xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ giỏi với nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng ở LLVT tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng bồi dưỡng bí thư, cấp ủy viên theo hướng sát chức trách, nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra từ cơ sở. Trọng tâm là nâng cao kỹ năng xây dựng nghị quyết, điều hành sinh hoạt, gợi mở thảo luận, phân công nhiệm vụ và kiểm tra kết quả thực hiện.

Cùng đó, cấp ủy các cấp tăng cường hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, đề cao trách nhiệm của bí thư chi bộ trong từng khâu. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng nghị quyết chung chung, thiếu trọng tâm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và đưa nghị quyết vào thực tiễn từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (thứ 4 từ phải sang) trao đổi kinh nghiệm về nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ bí thư tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng phải gắn với nâng cao năng lực đội ngũ bí thư chi bộ. Vì vậy, trong công tác tập huấn, bồi dưỡng hằng năm, chúng tôi không chỉ trang bị kiến thức xây dựng Đảng mà còn chú trọng giúp cấp ủy, bí thư chi bộ biết đánh giá đúng tình hình, lựa chọn trúng vấn đề trọng tâm, đề ra chủ trương, giải pháp sát nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đây là cơ sở để Đảng bộ Quân sự tỉnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.