Hà Tĩnh tổ chức thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ

Người dân chung tay giữ gìn những tuyến đường xanh - sạch - đẹp 30/10/2026 14:30 Để duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp, người dân Hà Tĩnh thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa và chỉnh trang những hàng rào xanh, tuyến đường hoa.

Tài chính thị trường ngày 30/10: Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho doanh nghiệp chờ giải thể 30/10/2026 07:48 Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp phát sinh đến hết năm 2025, nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/10: Nhiều mây, có mưa rào và dông 30/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/10: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; gió nhẹ; nhiệt độ từ 23 - 29°C.

Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở 29/10/2026 19:03 Trước yêu cầu củng cố năng lực y tế cơ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động kiện toàn đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh 29/10/2026 16:16 Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới 29/10/2026 15:05 Đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cũng là vấn đề đáng quan tâm.

“Mở lối” cho những vùng đất sản xuất kém hiệu quả 29/10/2026 07:52 Từ đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ dân Hà Tĩnh đã chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập.

Tài chính thị trường ngày 29/10: AI có thể tác động tới hơn 11,5 triệu lao động Việt Nam 29/10/2026 07:49 Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có thể chịu tác động từ AI tạo sinh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/10: Mưa to và dông 29/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/10: Mưa to và dông; trưa chiều có mưa gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 28 độ C.

Tài chính thị trường ngày 28/10: Giá bạc giảm sâu, về mức 45 triệu đồng/kg 28/10/2026 07:50 Từ mức đỉnh khoảng 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc liên tục đi xuống. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá khoảng 45 triệu đồng/kg. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Trải nghiệm hái chè bằng máy cắt mini 28/10/2026 07:38 Việc đưa máy hái chè mini vào thu hoạch tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công, đồng thời giúp chè ra búp nhanh hơn, nâng cao năng suất.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/10: Có nơi mưa to 28/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/10: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ dao động từ 22 - 29 độ C.

Tài chính thị trường ngày 27/10: Giá trứng gà tại trang trại giảm sâu, vào siêu thị giá cao gấp 3 lần 27/10/2026 07:45 Giá trứng gà tại trang trại giảm còn 1.200-1.500 đồng/quả trong khi giá bán tại siêu thị có nơi lên tới 4.200 đồng/quả, cao gần 3 lần giá thu mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/10: Có mưa rào, ngày có nắng gián đoạn 27/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/10: Có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây, có nắng gián đoạn; nhiệt độ từ 23 - 32 độ.

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối? 26/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/10: Có mưa rào và dông 26/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/10: Có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23 - 33 độ.

Sống khỏe cùng BHT: Rối loạn tâm thần - nhận diện sớm, can thiệp kịp thời 25/10/2026 10:00 Áp lực cuộc sống khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. BS.CKI Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết và can thiệp sớm trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân 25/10/2026 08:19 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/10: Không mưa, ngày nắng 25/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/10: Sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, không mưa. Nhiệt độ dao động từ 24 - 33 độ C.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh - nhà tư liệu học xuất sắc 24/10/2026 15:11 Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã để lại di sản học thuật đồ sộ về văn hóa quê hương Hà Tĩnh và khẳng định dấu ấn của một nhà tư liệu học với tinh thần lao động khoa học, cẩn trọng.

Nỗi lo tuyến đê tả Nghèn xuống cấp 24/10/2026 12:13 Đê tả Nghèn nối xã Mai Phụ với phường Trần Phú (Hà Tĩnh), bảo vệ hàng trăm héc-ta đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích 24/10/2026 07:23 Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 10 24/10/2026 05:09 Chiều 23/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/10: Ngày trời nắng 24/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/10: Có mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị 23/10/2026 14:47 Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tài chính thị trường ngày 23/10: Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà đến khi có sổ hồng 23/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất chuyển 5% giá trị hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng, chỉ giải ngân cho chủ đầu tư khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/10: sương mù nhẹ, ngày trời nắng 23/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/10: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 23 - 32 độ C.

Vấn đề hôm nay: Dữ liệu số - Từ kết nối đến năng lực điều hành 22/10/2026 20:20 Dữ liệu số chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối, khai thác hiệu quả. Hà Tĩnh đang làm gì để tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, điều hành?

Hội nghị toàn quốc tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm giai đoạn 2027-2031 22/10/2026 20:05 Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

"Mái ấm công đoàn" - điểm tựa của người lao động 22/10/2026 16:06 Những năm qua, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở thông qua Chương trình "Mái ấm Công đoàn".

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