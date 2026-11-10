Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến

Tiến Phúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Gác lại những dự định trong tương lai, nhiều người trẻ trên quê hương Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đóng góp công sức, trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc.

bqbht_br_123.jpg
Thanh niên Bùi Thành Vinh tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng.

Hòa trong niềm vui cùng người thân, bạn bè, thanh niên Bùi Thành Vinh (SN 2008, ở thôn Diệm Hồng, xã Sơn Giang) rất phấn khởi và tự hào bởi ngày 31/10 vừa qua vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngày chi bộ thôn tổ chức lễ kết nạp, em đã tuyên thệ, nguyện quyết tâm phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xung kích trong mọi hoàn cảnh.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ đều đang tại ngũ, nên được phục vụ lâu dài trong quân đội là ước mơ lớn nhất của Bùi Thành Vinh. Bởi vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 24,5 điểm, đủ điều kiện để vào học một số trường đại học, nhưng gác lại dự định, em tình nguyện viết đơn nhập ngũ để vừa huấn luyện, vừa ôn thi vào các trường quân đội.

Thành Vinh tâm sự: “Gia đình em có ông nội từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bác ruột của bố là liệt sĩ, bố mẹ hiện đang là cán bộ trong quân đội. Truyền thống gia đình chính là động lực thôi thúc em viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được tiếp nối truyền thống gia đình và thực hiện ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

bqbht_br_11.jpg
Thanh niên Bùi Thành Vinh phấn khởi, tự hào khi vừa được kết nạp Đảng vừa tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Thanh niên Phan Văn Đức (SN 2002, quê ở thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc) từng theo học và tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành điện - điện tử. Tháng 2/2026 ra trường, em xin vào làm kỹ sư điện công trình cho một công ty với lương tháng 17 triệu đồng. Khi được địa phương và đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, cấp ủy thôn tuyên truyền, vận động và được gia đình động viên, Đức đã tình nguyện viết đơn để được rèn luyện trong môi trường quân đội.

Bố đau yếu, gia đình khó khăn, Đức là lao động chính trong gia đình, nhưng vì trách nhiệm công dân và khát khao được cống hiến nên em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Đức chia sẻ: “Em luôn nghĩ, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân mà quân đội còn là môi trường để em được học tập, rèn luyện bản lĩnh, tác phong chững chạc, trưởng thành hơn, góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em tiếp tục theo đuổi ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

bqbht_br_1234.png
Đại diện Ban CHQS xã Hồng Lộc thăm hỏi, động viên gia đình em Phan Văn Đức.

Trong những ngày qua, câu chuyện hai chị em ruột là Hoàng Khánh Linh (SN 2002) và Hoàng Phi Hùng (SN 2004) ở thôn Tân Phong, xã Tiên Điền tự nguyện đến Ban CHQS xã Tiên Điền viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đã khiến nhiều người nể phục. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, bố là giáo viên đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học đến nơi đến chốn. Tiếp nối truyền thống, chị Hoàng Khánh Linh thi đậu vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Ra trường về nhận công tác tại Viettel Hà Tĩnh. Em trai Hoàng Phi Hùng cũng đã tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Vinh với nhiều dự định cho tương lai. Nhưng hai chị em đã lựa chọn con đường cống hiến cho Tổ quốc, phụng sự cho Nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh (mẹ của Linh và Hùng) xúc động chia sẻ: “Chồng mất sớm, một mình tôi nuôi hai con khôn lớn, ăn học nên người. Bao năm qua, điều tôi mong mỏi nhất là các con trưởng thành, biết sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nay, khi cả hai đều có công việc, tương lai rộng mở nhưng vẫn tự nguyện gác lại những dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc đã khiến tôi xúc động, tự hào. Tôi tin rằng, môi trường quân ngũ sẽ giúp các con rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trưởng thành hơn để được cống hiến lâu dài trong quân đội”.

bqbht_br_3.jpg
Ban CHQS xã Tiên Điền tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của hai chị em ruột Hoàng Khánh Linh và Hoàng Phi Hùng.

Trong mùa tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, gần 1.000 thanh niên ưu tú đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, kết nạp Đảng nhận lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số đó, có 20 đảng viên và 25 người vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đã có công việc làm và thu nhập ổn định viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động những thanh niên có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực và sức khỏe tốt tự nguyện tham gia nhập ngũ. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân đội.

bqbht_br_1.jpg
Để nâng cao hiệu quả tuyển quân, Ban CHQS phường Trần Phú phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng nhà tuyên truyền, vận động công dân nhập ngũ.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Việc những đảng viên trẻ, thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện lên đường nhập ngũ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân mà còn mang ý nghĩa giáo dục, lan tỏa sâu sắc. Đây là những nhân tố có bản lĩnh chính trị, tri thức, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, sẽ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong môi trường quân ngũ. Qua đó, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời tạo sức lan tỏa, khích lệ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh tuyển gọi công dân nhập ngũ #Hà Tĩnh tuyển quân.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển

Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển

Quá trình diễn tập thực binh đánh địch tiến công đổ bộ đường biển ở Yên Hòa (Hà Tĩnh), các lực lượng đã hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn, phối hợp thống nhất, thể hiện tính quyết liệt, khẩn trương, dũng cảm và chính xác trong quá trình chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ
Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh

Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí trong Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đề nghị các cấp, ngành quyết liệt triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với sự phát triển của tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!