Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng cống hiến

Thanh niên Bùi Thành Vinh tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng.

Hòa trong niềm vui cùng người thân, bạn bè, thanh niên Bùi Thành Vinh (SN 2008, ở thôn Diệm Hồng, xã Sơn Giang) rất phấn khởi và tự hào bởi ngày 31/10 vừa qua vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngày chi bộ thôn tổ chức lễ kết nạp, em đã tuyên thệ, nguyện quyết tâm phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xung kích trong mọi hoàn cảnh.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ đều đang tại ngũ, nên được phục vụ lâu dài trong quân đội là ước mơ lớn nhất của Bùi Thành Vinh. Bởi vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 24,5 điểm, đủ điều kiện để vào học một số trường đại học, nhưng gác lại dự định, em tình nguyện viết đơn nhập ngũ để vừa huấn luyện, vừa ôn thi vào các trường quân đội.

Thành Vinh tâm sự: “Gia đình em có ông nội từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, bác ruột của bố là liệt sĩ, bố mẹ hiện đang là cán bộ trong quân đội. Truyền thống gia đình chính là động lực thôi thúc em viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được tiếp nối truyền thống gia đình và thực hiện ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Thanh niên Bùi Thành Vinh phấn khởi, tự hào khi vừa được kết nạp Đảng vừa tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Thanh niên Phan Văn Đức (SN 2002, quê ở thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc) từng theo học và tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành điện - điện tử. Tháng 2/2026 ra trường, em xin vào làm kỹ sư điện công trình cho một công ty với lương tháng 17 triệu đồng. Khi được địa phương và đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, cấp ủy thôn tuyên truyền, vận động và được gia đình động viên, Đức đã tình nguyện viết đơn để được rèn luyện trong môi trường quân đội.

Bố đau yếu, gia đình khó khăn, Đức là lao động chính trong gia đình, nhưng vì trách nhiệm công dân và khát khao được cống hiến nên em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Đức chia sẻ: “Em luôn nghĩ, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân mà quân đội còn là môi trường để em được học tập, rèn luyện bản lĩnh, tác phong chững chạc, trưởng thành hơn, góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em tiếp tục theo đuổi ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Đại diện Ban CHQS xã Hồng Lộc thăm hỏi, động viên gia đình em Phan Văn Đức.

Trong những ngày qua, câu chuyện hai chị em ruột là Hoàng Khánh Linh (SN 2002) và Hoàng Phi Hùng (SN 2004) ở thôn Tân Phong, xã Tiên Điền tự nguyện đến Ban CHQS xã Tiên Điền viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đã khiến nhiều người nể phục. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề giáo, bố là giáo viên đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học đến nơi đến chốn. Tiếp nối truyền thống, chị Hoàng Khánh Linh thi đậu vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Ra trường về nhận công tác tại Viettel Hà Tĩnh. Em trai Hoàng Phi Hùng cũng đã tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Vinh với nhiều dự định cho tương lai. Nhưng hai chị em đã lựa chọn con đường cống hiến cho Tổ quốc, phụng sự cho Nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh (mẹ của Linh và Hùng) xúc động chia sẻ: “Chồng mất sớm, một mình tôi nuôi hai con khôn lớn, ăn học nên người. Bao năm qua, điều tôi mong mỏi nhất là các con trưởng thành, biết sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nay, khi cả hai đều có công việc, tương lai rộng mở nhưng vẫn tự nguyện gác lại những dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc đã khiến tôi xúc động, tự hào. Tôi tin rằng, môi trường quân ngũ sẽ giúp các con rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trưởng thành hơn để được cống hiến lâu dài trong quân đội”.

Ban CHQS xã Tiên Điền tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của hai chị em ruột Hoàng Khánh Linh và Hoàng Phi Hùng.

Trong mùa tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, gần 1.000 thanh niên ưu tú đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, kết nạp Đảng nhận lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số đó, có 20 đảng viên và 25 người vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đã có công việc làm và thu nhập ổn định viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động những thanh niên có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực và sức khỏe tốt tự nguyện tham gia nhập ngũ. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân đội.

Để nâng cao hiệu quả tuyển quân, Ban CHQS phường Trần Phú phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng nhà tuyên truyền, vận động công dân nhập ngũ.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Việc những đảng viên trẻ, thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tình nguyện lên đường nhập ngũ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân mà còn mang ý nghĩa giáo dục, lan tỏa sâu sắc. Đây là những nhân tố có bản lĩnh chính trị, tri thức, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, sẽ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong môi trường quân ngũ. Qua đó, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời tạo sức lan tỏa, khích lệ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.