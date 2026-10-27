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Trung đoàn 841 diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm.

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Đại biểu tham dự diễn tập.

Trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, sáng 27/10, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm.

Dự diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Sau khi tập trung đúng thời gian quy định, lực lượng quân nhân dự bị của các xã Mai Phụ, Lộc Hà, Đông Kinh và Thạch Lạc đã được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy trình, gồm: phổ biến tình hình địa hình, địa vật, nội quy Trạm tiếp nhận; đối chiếu, kiểm tra lệnh gọi nhập ngũ; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn; cấp phát quân trang và ổn định tổ chức, biên chế.

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Quân nhân dự bị tiếp nhận quân trang.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, cuộc diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm của Trung đoàn 841 đã hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên các lực lượng tham gia diễn tập thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm.
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập.

Việc thực hành đã góp phần kiểm tra, đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng động viên của đơn vị; đồng thời rút ra kinh nghiệm trong tổ chức tiếp nhận, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Đây là cơ sở để Trung đoàn 841 tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Tags:

#Trung đoàn 841 #quân nhân dự bị #Hà Tĩnh #diễn tập khu vực phòng thủ #tiếp nhận quân nhân #Bộ CHQS Hà Tĩnh

Chủ đề Diễn tập khu vực phòng thủ Hà Tĩnh

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