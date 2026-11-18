(Baohatinh.vn) - Việc trang cấp xe ô tô cho lực lượng công an cấp xã ở Hà Tĩnh giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động trong tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chiều 18/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao xe ô tô cho 43 đơn vị thuộc công an các xã, phường trong tỉnh.
Việc trang cấp xe ô tô lần này thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với lực lượng công an cơ sở. Đồng thời là sự bổ sung thiết thực về phương tiện, góp phần nâng cao khả năng cơ động, giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong công tác bám, nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, những phương tiện được trang cấp không chỉ là sự bổ sung về cơ sở vật chất mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với lực lượng công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.
Để quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả phương tiện được trang cấp, Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị tiếp nhận xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Bộ Công an về quản lý tài sản công; sử dụng phương tiện đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.
Đặc biệt, trong điều kiện công an cấp xã chưa có lái xe chuyên trách, các đơn vị cần chủ động bố trí, phân công cán bộ có kinh nghiệm, kỹ năng lái xe, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định để quản lý, vận hành phương tiện an toàn.
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