Khu vực hang núi Pha Dạt, thuộc bản Pha Dạt cũ (nay là bản Pha Bò), nơi tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Trong 2 ngày 16-17/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Hà Tĩnh tại hướng huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay (Lào) đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Pha Dạt, thuộc bản Pha Dạt cũ (nay là bản Pha Bò).

Trước đó, qua thông tin do ông Chăn Thầy và ông Mi Lay (người từng sinh sống tại bản Pha Dạt cũ, hiện ở bản Nậm Giàng, huyện Viêng Thoong) cung cấp, đơn vị nắm được thông tin về việc bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu và hy sinh tại khu vực này, đặc biệt là vùng núi Pha Dạt.

Trên cơ sở nguồn tin, Đội Quy tập đã phối hợp với Đội Quy tập của nước bạn Lào, gặp gỡ già làng, trưởng bản và Hội Cựu chiến binh huyện Viêng Thoong để khảo sát, xác minh địa điểm. Đồng thời, đơn vị liên hệ với ông Nguyễn Huy Thân (SN 1956, quê xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Thân cho biết, trong giai đoạn 1972–1973, ông thuộc Tiểu đoàn 48B, cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại khu vực núi Pha Dạt. Sau khi nắm được thông tin, ông Thân đã tự nguyện sang Lào, trực tiếp phối hợp với Đội Quy tập tham gia tìm kiếm hài cốt đồng đội.

﻿ ﻿ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tại hướng huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay.

Ngày 16/11, Đội Quy tập phối hợp với lực lượng quy tập của nước bạn Lào, ông Chăn Thầy, ông Mi Lay và ông Nguyễn Huy Thân tổ chức hành quân đến khu vực núi Pha Dạt (bản Pha Dạt cũ, nay là bản Pha Bò) để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm được triển khai liên tục và đến trưa 17/11, lực lượng đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang núi Pha Dạt.

Cả 5 hài cốt liệt sĩ đều được tìm thấy tại hang núi Pha Dạt, thuộc xã Pha Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay (Lào). Trong đó, ngày 16/11, lực lượng quy tập tìm thấy 3 hài cốt và ngày 17/11 tìm thấy 2 hài cốt.

Đáng chú ý, các hài cốt được tìm thấy có nhiều mẫu phẩm có khả năng phục vụ công tác giám định ADN, cùng nhiều di vật như: mảnh tăng, hộp đựng thực phẩm, cúc áo, đầu đạn, vỏ đạn…

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng các mẫu phẩm có giá trị phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính.