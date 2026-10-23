Công dân Hà Tĩnh có cơ hội thực hiện nghĩa vụ Công an tại sân bay Đà Nẵng

Theo kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2027, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) được giao 480 chỉ tiêu trên toàn đơn vị.

Cụ thể: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: 177 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 111 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 75 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 67 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 50 chỉ tiêu.

Việc đăng ký, tuyển chọn được thực hiện theo quy định, nhằm lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh tư liệu

Riêng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được giao tuyển chọn 111 công dân tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Như vậy, công dân Hà Tĩnh đủ điều kiện theo quy định có cơ hội đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND tại đơn vị này.

Đối tượng tuyển chọn là công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025); có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25; đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Thời gian nhập ngũ dự kiến vào tháng 2/2027. Công tác giao, nhận công dân được tổ chức một đợt, từ ngày 21 đến hết ngày 23/2/2027, tương ứng ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

Công dân tại Hà Tĩnh có nguyện vọng cần chủ động liên hệ Công an xã, phường nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Việc đăng ký, tuyển chọn được thực hiện đúng quy định, đủ chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.