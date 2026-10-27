Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và lãnh đạo Quân khu 5 dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4. Khai mạc diễn tập được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và kết nối trực tuyến tới 54 điểm cầu trên địa bàn Quân khu. Dự khai mạc ở điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu; Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu. Tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự ở hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Các đại biểu tham dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại diện Quân khu 5 và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 khẳng định: Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4 là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng tham mưu, hiệp đồng tác chiến của cơ quan, đơn vị, địa phương và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc về trước mắt và lâu dài.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 phát biểu khai mạc.

Diễn tập nhằm quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các sở, ban, ngành, đoàn thể; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng vũ trang trong các trạng thái quốc phòng.

Thông qua diễn tập, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển tư duy, lý luận về tác chiến phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; kịp thời bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến, hoàn chỉnh quy hoạch thế trận quân sự phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới. Đồng thời, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp thu chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Để cuộc diễn tập tác chiến Quân khu 4 diễn ra thành công, an toàn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Ban Chỉ đạo và đạo diễn tổ chức, điều hành diễn tập đúng kế hoạch, đảm bảo khung tập, chặt chẽ, khoa học, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ.

Quá trình diễn tập phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; các tình huống đặt ra sát thực tế, phù hợp đặc điểm địa bàn. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung vận hành cơ chế và thực binh bắn đạn thật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; chấp hành nghiêm quy định về bảo mật, an toàn thông tin, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông.

Các đại biểu theo dõi phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Sau diễn tập, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, chiến đấu; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng Quân khu 4 và chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh bước vào nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 theo kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định.