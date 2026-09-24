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Tập trung cao nhất để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh thành công, an toàn tuyệt đối

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ, cụ thể từng nhiệm vụ, từng nội dung, từng khâu, từng vị trí, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức chặt chẽ, an toàn, thiết thực và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 24/9, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai một số nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

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Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai một số nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 trong thời gian tới.
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Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự hội nghị.
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Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập nghiêm túc, khẩn trương, chặt chẽ. Các nội dung từ xây dựng hệ thống văn kiện, văn bản, phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa các lực lượng đến chuẩn bị cơ sở vật chất, hầm hào, công sự, trang thiết bị, vũ khí, phương tiện đều được thực hiện đồng bộ, bài bản.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại hội nghị.

Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát, thông qua vị trí xây dựng căn cứ chiến đấu, công sự trận địa; lịch công tác chuẩn bị diễn tập; kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh làm cơ sở kiểm tra, theo dõi tiến độ và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện. Tổ chức phúc tra, rà soát lực lượng, phương tiện; kiện toàn, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ phục vụ diễn tập.

Công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao.

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Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.
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Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.
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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị; đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

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Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương trong công tác chuẩn bị diễn tập thời gian qua.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ, cụ thể từng nhiệm vụ, từng nội dung, từng khâu, từng vị trí, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, an toàn, thiết thực và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức diễn tập, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập, cần phải xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn kiện, nội dung thực hành diễn tập; Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện theo đúng quy định, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, sát tình hình thực tế của tỉnh.

Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất, thao trường, khu vực thực binh và các điều kiện đảm bảo. Đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình diễn tập, đây là yêu cầu xuyên suốt và phải đặt lên hàng đầu.

Cuộc diễn tập có nhiều thành phần tham gia, nội dung liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, do đó cần phải có sự đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau diễn tập.

Nhấn mạnh từ nay tới khi tổ chức diễn tập không còn nhiều, khối lượng công việc còn lại rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, quyết liệt, sâu sát, phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối.

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Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Phan Thiên Định

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