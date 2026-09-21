Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Thuỳ Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với các ban HĐND tỉnh và cơ quan liên quan hoàn thiện chương trình, tài liệu, đảm bảo điều kiện phục vụ kỳ họp.

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (Phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

bqbht_br_tt12.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Từ ngày 20/8/2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 6; xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; ban hành các nghị quyết, tờ trình, quyết định, kế hoạch, báo cáo và văn bản theo chương trình công tác, yêu cầu của trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ phát sinh. Chỉ đạo, triển khai công tác giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ”; xem xét, cho ý kiến đối với các đề nghị của UBND tỉnh về xây dựng nghị quyết, tổ chức kỳ họp chuyên đề và bổ sung nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026....

bqbht_br_tt.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

Các ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra và tham mưu xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai các cuộc khảo sát, giám sát theo chương trình, kế hoạch; tham gia ý kiến đối với các đề án, phương án và dự thảo văn bản theo lĩnh vực phụ trách; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã.

bqbht_br_tt1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh và phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu, ban hành văn bản phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng; tiếp tục triển khai chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu, hoàn thiện các bảng theo dõi trên hệ thống số HĐND tỉnh, phối hợp kết nối, triển khai các phân hệ với hệ thống Dashboard của tỉnh...

bqbht_br_tt2.jpg
Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu cũng đã nghe kết quả thực hiện thông báo kết luận tại Phiên họp thường kỳ thứ 6.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến liên quan tới công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; triển khai giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND; việc phân cấp cho HĐND cấp xã; chỉ đạo các ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách...

bqbht_br_tt5.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...
bqbht_br_tt7.jpg
... và đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và kết luận; tuy vậy vẫn còn một số nhiệm vụ chậm so với yêu cầu.

bqbht_br_tt11.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, vì vậy, yêu cầu các ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành thẩm tra các nội dung đã được phân công; việc thẩm tra phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, nguồn lực, điều kiện thực hiện và tính khả thi. Đối với phương án giao biên chế năm 2026, Ban Pháp chế phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát quy định, đối chiếu phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND phối hợp với các ban HĐND tỉnh và cơ quan liên quan hoàn thiện chương trình, tài liệu, đảm bảo điều kiện phục vụ kỳ họp.

Đối với công tác giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ; Ban Pháp chế phối hợp với các ban HĐND tỉnh rà soát nội dung, đối tượng, địa bàn giám sát. Việc triển khai phải kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của trung ương và của tỉnh có liên quan, tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng.

Các ban HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng lịch giám sát, khảo sát. Đối với các cơ chế, chính sách xây dựng cho giai đoạn mới, các ban HĐND tỉnh khi thẩm tra rà soát nội dung có thể phân cấp cho cấp xã, xác định điều kiện và nguồn lực thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.

Liên quan tới rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài và đầu tư công trung hạn, giao Ban Kinh tế - Ngân sách theo dõi kết quả kiểm tra; cùng với đó, phối hợp với các ban HĐND tỉnh rà soát các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, thống nhất tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan trong khoảng ngày 8 - 9/10/2026 để thống nhất nội dung, chương trình và tiến độ chuẩn bị. Các ban HĐND tỉnh rà soát các nội dung dự kiến trình kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là các nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới…

Thống nhất tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao hệ thống số cho HĐND cấp xã.

Tin liên quan

Tags:

#Phiên họp thường kỳ #Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh #Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh #Các ban HĐND tỉnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Không để gián đoạn cung cấp điện, thông tin liên lạc trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai phù hợp thực tế; các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.
Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Đồng Lộc đưa dịch vụ công đến gần người dân

Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân phục vụ” và “Ngày thứ 5 không giấy hẹn” được triển khai ở Đồng Lộc hướng đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An quê Hà Tĩnh

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!