Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà dự lễ khai giảng.

Sáng 17/9, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú và 69 học viên.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày với 40 tiết, tập trung vào những nội dung gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp xã và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã, phường.

Chương trình gồm các nội dung chủ yếu: tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã; quản trị công hiện đại ở địa phương; kỹ năng giám sát việc thi hành pháp luật; giám sát thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của đại biểu; xây dựng và ban hành nghị quyết; tổ chức, điều hành và phối hợp công việc; ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND cấp xã.

Các chuyên đề được thiết kế theo hướng bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hỗ trợ học viên xử lý những yêu cầu cụ thể trong công tác.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong học tập, 69 học viên sẽ phối hợp tích cực với các đồng chí giảng viên, báo cáo viên, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn trong thực tiễn, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau lớp bồi dưỡng, mỗi đồng chí sẽ vận dụng tốt hơn những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng HĐND cấp xã ngày càng hoạt động hiệu quả; xây dựng chính quyền địa phương dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.