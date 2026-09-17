(Baohatinh.vn) - Lớp bồi dưỡng được tổ chức góp phần xây dựng HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Sáng 17/9, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú và 69 học viên.
Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày với 40 tiết, tập trung vào những nội dung gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp xã và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã, phường.
Chương trình gồm các nội dung chủ yếu: tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã; quản trị công hiện đại ở địa phương; kỹ năng giám sát việc thi hành pháp luật; giám sát thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của đại biểu; xây dựng và ban hành nghị quyết; tổ chức, điều hành và phối hợp công việc; ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND cấp xã.
Các chuyên đề được thiết kế theo hướng bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hỗ trợ học viên xử lý những yêu cầu cụ thể trong công tác.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong học tập, 69 học viên sẽ phối hợp tích cực với các đồng chí giảng viên, báo cáo viên, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn trong thực tiễn, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực.
Sau lớp bồi dưỡng, mỗi đồng chí sẽ vận dụng tốt hơn những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng HĐND cấp xã ngày càng hoạt động hiệu quả; xây dựng chính quyền địa phương dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.
Mô hình "Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư" được thí điểm triển khai tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) giúp người dân tra cứu các dịch vụ công mà không cần đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
Bộ Nội vụ nhấn mạnh tinh thần chung là giữ ổn định các đơn vị hành chính, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực vận hành, đặc biệt là cấp xã. Hiện chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học-công nghệ, năng lượng, hàng không vũ trụ.
Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh họp nghe tình hình thực hiện các dự án. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn.
Mạng xã hội đang sôi động chuyện rà soát tổng thể những trường hợp được giải quyết nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP). Vì thế, cần có cái nhìn rõ hơn về chủ trương này và yêu cầu rà soát hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Những ngày qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia cùng đoàn.
Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa các chính sách mới về giáo dục - đào tạo thực sự đi vào cuộc sống.
Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên tại cùng một cơ quan, đơn vị.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư có sử dụng đất, làm rõ hiện trạng, vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án không còn khả năng triển khai, đủ điều kiện theo quy định.
Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.