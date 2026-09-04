Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với Đại học FPT xây dựng chiến lược nội dung số

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 4/9, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Trường Đại học FPT nhằm xây dựng chiến lược nội dung số giai đoạn 2026-2030.

Nhà báo Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao đổi với đoàn công tác Trường Đại học FPT về các nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng chuyển đổi số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030; những yêu cầu đặt ra trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, tác nghiệp, sản xuất và phân phối nội dung báo chí trong môi trường số.

Ông Phan Trường Lâm - Phó Giám đốc Trường Đại học FPT, Trưởng ban Chuyển đổi số Tổ chức Giáo dục FPT trao đổi về định hướng chuyển đổi số tại buổi làm việc.

Các chuyên gia Đại học FPT đã trao đổi, tư vấn một số xu hướng, giải pháp công nghệ phù hợp với hoạt động báo chí; đồng thời khảo sát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình tác nghiệp tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chuyên gia Trường Đại học FPT trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao đổi tại buổi làm việc.

Trên cơ sở khảo sát, Trường Đại học FPT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trong giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế.

Buổi làm việc mở ra hướng phối hợp giữa Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và Trường Đại học FPT trong nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng các giải pháp công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước xây dựng mô hình báo chí hiện đại.