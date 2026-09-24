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Nâng cao ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công đoàn

Quỳnh Sơn
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(Baohatinh.vn) - Việc đưa AI vào thực tiễn được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ cán bộ công đoàn ở Hà Tĩnh tối ưu hóa thời gian, nâng cao hiệu quả trong hoạt động truyền thông công đoàn.

Sáng 24/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng AI trong công tác công đoàn và truyền thông công đoàn.

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Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, hơn 60 đại biểu là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ công đoàn cơ sở được PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) truyền đạt các nội dung cơ bản về AI tạo sinh và ứng dụng trong truyền thông số; kỹ năng giao tiếp, ra lệnh hiệu quả với AI; ứng dụng AI tạo sinh để phân tích, tổng hợp, tóm tắt tài liệu, báo cáo, văn bản pháp luật và giải quyết các tình huống thực tế trong công tác công đoàn; thực hành xây dựng sản phẩm truyền thông bằng AI: thiết kế poster, backdrop, infographic, banner; xây dựng kịch bản, lồng tiếng và sản xuất video ngắn.

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PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) - giảng viên trực tiếp hướng dẫn chương trình tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ công đoàn các cấp được nâng cao kỹ năng làm chủ công nghệ, tạo tiền đề xây dựng mạng lưới truyền thông công đoàn hiện đại, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào trong công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh.

Việc đưa AI vào thực tiễn được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ cán bộ công đoàn tối ưu hóa thời gian, nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm truyền thông sinh động, gần gũi hơn với đoàn viên, người lao động.

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Bà Tăng Thị Linh Chi – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác truyền thông công đoàn cần không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận. Việc chủ động trang bị kỹ năng công nghệ và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

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Tags:

#trí tuệ nhân tạo #công đoàn #chuyển đổi số #truyền thông #ứng dụng AI

Chủ đề Chuyển đổi số

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