Trang bị kỹ năng vận hành kênh TikTok cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Sáng 7/9, Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình địa phương số dLocals cho đại diện các sở, ngành, xã, phường, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Sở Công Thương giới thiệu tổng quan về chương trình địa phương số dLocals; hướng dẫn xây dựng, định vị và phát triển kênh TikTok của địa phương, doanh nghiệp.

Các đại biểu được trang bị kỹ năng xây dựng ý tưởng, nội dung, kịch bản; kỹ năng quay, dựng video bằng điện thoại và ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung. Đây là những kỹ năng thiết thực nhằm hỗ trợ các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trên nền tảng số.

Đại biểu cũng được trực tiếp thực hành xây dựng nội dung, quay, dựng và hoàn thiện video quảng bá về địa phương, sản phẩm, con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Giám đốc đào tạo Meta Ecom Uni trình bày các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Hội nghị cũng hướng dẫn quản trị, vận hành kênh TikTok và triển khai chiến dịch "21 ngày - 21 video". Các sản phẩm thực hành được đánh giá, góp ý và hoàn thiện, qua đó giúp đại biểu từng bước nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung ngắn, hấp dẫn và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bà Võ Thị Thu Hằng - Giám đốc HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ) trao đổi ý kiến và trực tiếp thực hành các kỹ năng tại hội nghị.

Sau tập huấn, các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp tục duy trì hoạt động truyền thông, quảng bá trên nền tảng số; tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế, hình ảnh địa phương, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và những nét văn hóa, du lịch tiêu biểu. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, thương hiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.