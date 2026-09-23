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Công nghệ

Đề xuất giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực đã được đề xuất tại chương trình tọa đàm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số ở Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

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Các đồng chí chủ trì tọa đàm.

Sáng 23/9, Học viện Chính trị Khu vực I (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Trường Chính trị Trần Phú tổ chức chương trình tọa đàm phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh hiện nay.

TS. Trương Bảo Thanh - Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị (Học viện Chính trị Khu vực I); Nguyễn Thanh Bình - Trưởng khoa Lãnh đạo học và Hành chính công (Học viện Chính trị Khu vực I); Ths. Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì.

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Đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình tọa đàm là hoạt động nhằm triển khai kế hoạch tổ chức chuyên đề ngoại khóa của Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K72.B01 Tỉnh ủy Hà Tĩnh (khóa 2025 - 2027), Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

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Phó Giám đốc Sở KH&CN Lê Văn Dũng cung cấp những thông tin khái quát về chủ trương, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận các chuyên đề “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh hiện nay”; “Phát huy vai trò của chính quyền địa phương 2 cấp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Cùng đó, một số chuyên đề khác cũng đã được thảo luận như: “Phát huy giá trị truyền thống lịch sử, xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị”; “Công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát huy giá trị truyền thống lịch sử, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh hiện nay”...

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Ths. Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú thông tin về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ở Hà Tĩnh.

Trong quá trình tham luận, các đại biểu đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả tại một số địa phương để có thể nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham luận chủ đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh - thực trạng và giải pháp.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham luận chủ đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh - thực trạng và giải pháp.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

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TS. Trương Bảo Thanh - Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị (Học viện Chính trị Khu vực I) đánh giá cao chất lượng các tham luận, ý kiến đóng góp tại tọa đàm; đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục vận dụng những thông tin, kiến thức từ lý luận đến thực tiễn để áp dụng hiệu quả vào quá trình công tác tại cơ sở.

Chương trình tọa đàm là dịp bổ sung kiến thức, thông tin và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

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Tags:

#Hà Tĩnh 24 #Chuyển đổi số #Trường Chính trị Trần Phú

Chủ đề Chuyển đổi số

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