Facebook và hàng loạt ứng dụng của Meta đồng loạt "sập" trên toàn thế giới

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 21/9, nhiều người dùng bất ngờ phản ánh tình trạng không thể truy cập Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới. Sự cố đồng thời ảnh hưởng đến một số nền tảng khác thuộc hệ sinh thái Meta như Instagram và Threads.

Theo ghi nhận vào thời điểm 8 giờ sáng, khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web, trang mạng xã hội này chỉ hiển thị logo mà không tải được giao diện chính, khiến người dùng không thể tiếp tục thao tác. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên phiên bản website của Instagram và Threads.

Các trang web thuộc hệ sinh thái Meta không thể truy cập.

Đáng chú ý, sự cố hiện được ghi nhận chủ yếu trên giao diện website. Người dùng vẫn có thể truy cập Facebook thông qua ứng dụng trên điện thoại, cho thấy tình trạng gián đoạn không đồng đều giữa các phương thức sử dụng dịch vụ.

Theo dữ liệu trên Downdetector, nền tảng chuyên theo dõi và tổng hợp báo cáo sự cố dịch vụ trực tuyến, lượng phản ánh về tình trạng không thể truy cập Facebook tăng mạnh trong sáng 21/9.

Dữ liệu trên Downdetector, nền tảng chuyên theo dõi và tổng hợp báo cáo sự cố dịch vụ trực tuyến, lượng phản ánh về tình trạng không thể truy cập Facebook tăng mạnh trong sáng 21/9.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 17 phút, hàng chục nghìn lượt báo lỗi được ghi nhận trên hệ thống. Diễn biến này cho thấy sự cố nhận được lượng phản ánh lớn từ người dùng, dù số báo cáo trên Downdetector không đồng nghĩa với số người thực tế bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân sự cố chưa được xác định.

Đây không phải lần đầu tiên các nền tảng của Meta gặp sự cố trong năm nay. Theo dữ liệu từ các trang theo dõi tình trạng dịch vụ, Facebook và những nền tảng liên quan đã ghi nhận nhiều đợt gián đoạn, với phạm vi ảnh hưởng và mức độ khác nhau

Ngày 12/6/2026, Facebook, Instagram, Messenger và một số dịch vụ khác của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Theo Reuters, tại thời điểm cao nhất, Downdetector ghi nhận hơn 113.000 lượt báo lỗi liên quan đến Facebook và khoảng 10.000 lượt đối với Instagram. Meta cho biết đang nỗ lực khắc phục, nhưng chưa công bố nguyên nhân cụ thể vào thời điểm đó.

Ngày 19/7/2026, các dịch vụ của Meta, trong đó có Facebook và Instagram, gặp gián đoạn. Hệ thống theo dõi sự cố ghi nhận đợt gián đoạn kéo dài khoảng hai giờ.

Ngày 22/7/2026, Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp trục trặc. Tại Việt Nam, nhiều người dùng phản ánh không thể gửi, nhận tin nhắn hoặc truy cập các tính năng trên nền tảng. Sự cố được ghi nhận cả trên website và ứng dụng di động.

Ngày 27/7/2026, Facebook tiếp tục ghi nhận một đợt gián đoạn, với các báo cáo về tình trạng không thể truy cập hoặc phải đăng nhập lại tài khoản.

Phạm vi ảnh hưởng và thời gian gián đoạn có thể khác nhau tùy khu vực, dịch vụ và phương thức truy cập. Việc nhiều nền tảng trong cùng hệ sinh thái gặp trục trặc cũng khiến người dùng khó xác định liệu vấn đề xuất phát từ thiết bị, kết nối Internet hay hệ thống của Meta.

Trong bối cảnh Facebook, Instagram và Threads được sử dụng rộng rãi để liên lạc, cập nhật thông tin và kinh doanh trực tuyến, những sự cố như vậy có thể gây gián đoạn hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung.

Đối với sự cố sáng 21/9, nguyên nhân cũng như thời điểm khôi phục hoàn toàn các phiên bản website của Facebook, Instagram và Threads hiện chưa được Meta xác nhận./.