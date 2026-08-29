Vững tay nghề, sẵn sàng chia sẻ lên mạng xã hội

Anh Ngô Phúc Hoàng sử dụng máy quay DJI Osmo Pocket 3 để thực hiện nội dung chia sẻ trên mạng xã hội.

Không ít người có thể sử dụng điện thoại, máy tính và các nền tảng số, nhưng để khai thác hiệu quả những công cụ này lại không phải chuyện đơn giản. Nhận thấy nhiều người còn lúng túng trong việc bắt đầu và ứng dụng công nghệ, anh Ngô Phúc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Internet Marketing PH Academy (Phường Thành Sen) lựa chọn mạng xã hội để chia sẻ những kiến thức mình có.

Qua thực tế, anh nhận thấy người dùng không hẳn thiếu khả năng tiếp cận công nghệ mà thường gặp khó ở câu hỏi: bắt đầu từ đâu và áp dụng thế nào cho đúng. Những vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng thương hiệu cá nhân, bán hàng trực tuyến, bảo mật thông tin hay sử dụng các công cụ số trong công việc ngày càng được quan tâm.

Anh Ngô Phúc Hoàng chỉnh sửa video trên máy tính trước khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Với mỗi nội dung, anh thường bắt đầu từ một vấn đề cụ thể trong đời sống, sau đó sử dụng ví dụ, hình ảnh hoặc tình huống thực tế để giải thích. Các thuật ngữ chuyên môn được hạn chế, thay vào đó là cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay.

“Tôi luôn cố gắng nói theo ngôn ngữ của người dùng, hạn chế thuật ngữ chuyên môn và quan trọng nhất là hướng dẫn họ làm được ngay sau khi xem” - anh Hoàng chia sẻ.

Sau khi đăng tải video, những vấn đề người xem quan tâm được trao đổi, giải đáp trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo anh, phản hồi từ người xem cũng cho thấy nhu cầu tiếp nhận kiến thức đang thay đổi. Thay vì những nội dung nặng về lý thuyết, họ quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng có thể giúp gì cho mình, áp dụng vào công việc ra sao và bắt đầu từ đâu.

﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿ Chiếc điện thoại và chân máy trở thành công cụ để anh Lê Văn Phước (xã Mai Hoa) tự mình ghi lại công việc hằng ngày tại trang trại.

Nếu anh Hoàng đưa kiến thức công nghệ đến gần người dùng, anh Lê Văn Phước ở xã Mai Hoa lại bắt đầu từ một công việc rất đời thường: nuôi chồn hương. Gần 6 năm gắn bó với nghề, anh Phước tích lũy được nhiều kinh nghiệm về làm chuồng trại, chăm sóc và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình nuôi. Thay vì chỉ trao đổi trong phạm vi những người quen biết, anh ghi lại quá trình chăm sóc đàn chồn, những công việc thường ngày rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

“Em làm video lên mạng để chia sẻ cho mọi người xem. Những gì mình biết, những kinh nghiệm thực tế trong quá trình nuôi, mình cứ chia sẻ thật, ai quan tâm thì cùng trao đổi, học hỏi” - anh Phước cho biết.

Cũng bằng chiếc điện thoại, những video sau khi chỉnh sửa được anh Lê Văn Phước đăng tải lên mạng xã hội, từ đó mở ra những cuộc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nuôi chồn hương.

Những chia sẻ xuất phát từ công việc hằng ngày dần trở thành nguồn thông tin được nhiều người đang tìm hiểu về chồn hương quan tâm. Họ đặt câu hỏi về cách làm chuồng, chăm sóc, phòng tránh những vấn đề thường gặp. Có người sau khi xem video còn liên hệ trực tiếp, tìm đến trang trại để tận mắt quan sát mô hình và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Từ việc tiếp nhận thông tin, một số người còn tự làm video, tham gia các trang, hội nhóm để trao đổi thêm. Một kinh nghiệm được chia sẻ từ người trực tiếp làm nghề vì thế có thể tiếp tục được những người khác tiếp nhận, bổ sung bằng trải nghiệm của mình và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Cán bộ ngành Thuế Hà Tĩnh chia sẻ, giải đáp những vấn đề về chính sách thuế trên mạng xã hội.

Không chỉ công nghệ hay chăn nuôi, cách làm này đang xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác. Người làm thuế chia sẻ, giải thích những quy định thường gây khó hiểu; bác sĩ cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe; luật sư giải thích các vấn đề pháp lý; người sản xuất, kinh doanh chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm thị trường.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng là một trong những cán bộ ngành Thuế Hà Tĩnh đưa kiến thức thuế lên mạng xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Cách học hỏi cũng vì thế trở nên linh hoạt hơn. Người dùng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khóa học dài hay tìm hiểu toàn bộ một lĩnh vực. Họ có thể xuất phát từ chính vấn đề đang gặp phải, tìm kiếm nội dung liên quan, sau đó tiếp tục trao đổi với người chia sẻ để tìm cách giải quyết phù hợp.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh (người Hà Tĩnh) lan tỏa nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội.

Từ những trải nghiệm được tích lũy trong công việc, mỗi người có thể trở thành một “điểm kết nối” để đưa kinh nghiệm đến với những người đang có nhu cầu tìm hiểu. Vì vậy, chia sẻ kiến thức trên mạng cần đi cùng trách nhiệm. Người có chuyên môn cần phân biệt rõ đâu là kinh nghiệm cá nhân, đâu là thông tin cần đối chiếu với quy định hoặc nguồn chính thống. Người tiếp nhận cũng cần có sự chọn lọc, không xem mọi nội dung trên mạng như một chỉ dẫn có thể áp dụng cho mọi trường hợp.