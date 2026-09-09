Lần đầu có phim AI được chiếu trên truyền hình

"Hậu tây du ký" mỗi tập 40 phút, lên sóng truyền hình Trung Quốc. Ảnh: Mango TV.

Mới đây, bộ phim hoạt hình Hậu Tây Du Ký đã chính thức lên sóng Đài truyền hình Hồ Nam và nền tảng Mango TV. Đây là tác phẩm truyền hình dài tập đầu tiên được sản xuất hoàn toàn bằng AI, hoàn toàn không có diễn viên hay bối cảnh thực tế.

Thay vì chỉ là các tập phim ngắn 10 phút như trước, tác phẩm dài tập này lập tức chiếm đỉnh bảng xếp hạng người xem khung giờ phát sóng trên các đài cấp tỉnh, cán mốc 1,96 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội theo BJNews .

Dự án mở ra bước ngoặt lớn về tối ưu ngân sách. Theo đơn vị sản xuất, chi phí cho mỗi tập phim vào khoảng 13.400 USD. Mức phí này tương đương 3.000-4.400 USD/phút.

Con số trên chưa bằng một phần mười so với chi phí làm phim hoạt hình truyền thống hay phim do người thật đóng. Theo chia sẻ của đoàn làm phim, một cảnh chiến đấu kéo dài 3 phút trước đây thường tốn từ 560.000-700.000 USD.

Tạo hình, biểu cảm nhân vật ở "Hậu tây du ký". Ảnh: Weibo.

Không chỉ tối ưu chi phí, thời gian hoàn thiện tác phẩm cũng được rút ngắn đáng kể. Toàn bộ quá trình từ khi khởi tạo đến lúc phát sóng 15 tập phim đầu tiên chỉ mất hơn 3 tháng. Dự án quy tụ đội ngũ gần 100 nhân sự, cùng nhau xây dựng hệ thống sản xuất AI hoàn chỉnh với 109 mô hình nhân vật và 143 bối cảnh quay.

Công nghệ AI còn cho phép đội ngũ lần đầu tiên áp dụng mô hình vừa sản xuất, vừa duyệt và phát sóng song song. Quy trình này giúp đạo diễn lắng nghe phản hồi của khán giả sau từng tập để kịp thời điều chỉnh nhịp phim, cốt truyện hay nội dung cho các tập tiếp theo.

Nói về lý do không ngại thay đổi cốt truyện theo ý kiến người xem, đạo diễn Li Dongshen cho rằng công nghệ đã dẫn đến sự chuyển biến trong tư duy của người làm phim.

"Phim không chỉ còn là tác phẩm nghệ thuật mà là sản phẩm phục vụ công chúng. Nếu khán giả thấy phim quá chậm, chúng tôi sẵn sàng tăng tốc và điều chỉnh theo sở thích của họ", đạo diễn cho biết.

Các sản phẩm "ăn theo" tác phẩm cũng thu hút chú ý. Ảnh: Weibo.

Nhà sản xuất tỏ ra khá cởi mở trước những lo ngại về việc AI có thể làm giảm giá trị nghệ thuật hay thay thế con người. Đạo diễn tự nhận thuộc nhóm cấp tiến và cho rằng tranh cãi là điều khó tránh khỏi khi công nghệ mới xuất hiện.

Ông so sánh làn sóng này với cuộc tranh luận thay thế xe ngựa bằng xe cơ giới thời cách mạng công nghiệp. Đạo diễn cũng khẳng định yếu tố cốt lõi của điện ảnh vẫn không thay đổi. AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ quy trình vận hành.

“Mối cạnh tranh cốt lõi cuối cùng của ngành phim ảnh không nằm ở công nghệ, mà là ở sức sáng tạo, câu chuyện và các giá trị truyền tải”, đạo diễn Lý Đông Thần nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, dự án cũng bắt đầu khai thác thương mại hóa thương hiệu này. Các sản phẩm phái sinh như thú nhồi bông nhân vật đã được mở bán. Đơn vị sản xuất có kế hoạch mở rộng sang đồ sưu tầm và vật dụng hàng ngày để đưa hình ảnh bộ phim đi sâu vào đời sống người tiêu dùng.