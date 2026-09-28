VNeID tự động khóa nếu số điện thoại đăng ký thay đổi, không chính chủ

Nghị định 320/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 28/9, bổ sung trường hợp hệ thống tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân. Hệ thống cũng tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản khi căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được mở khóa.

Quy định này được đưa ra sau quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động trên toàn quốc nhằm bảo đảm số điện thoại được đăng ký đúng người sử dụng, hạn chế SIM không chính chủ, cuộc gọi rác và lừa đảo.

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ 15/4, thông tin thuê bao được xác thực bằng 4 trường gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày tháng năm sinh; ảnh khuôn mặt. Người dân có thể xác thực trực tuyến qua VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các điểm được phép thực hiện đăng ký thông tin thuê bao.

Với thuê bao hiện hữu, dữ liệu số điện thoại được đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư và VNeID để người dân xác nhận số mình đang sử dụng. Qua đó, người dùng có thể phát hiện những số đang đứng tên mình nhưng không sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý.

Đến đầu tháng 9, khoảng 102 triệu số di động đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào Ví giấy tờ trên VNeID. Khoảng 13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ hai chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn thành việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ.

Một số điện thoại di động được gắn với tài khoản trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Trọng Đạt

Giấy tờ trên VNeID có thể thay bản chính, bản sao

Nghị định 320 cũng bổ sung quy định về sử dụng giấy tờ điện tử khi làm thủ tục hành chính và giao dịch. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục phải khai thác thông tin, giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID; cá nhân, tổ chức không phải nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao những giấy tờ này.

Thông tin về danh tính và giấy tờ đã tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử và hệ thống định danh, xác thực điện tử có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin hoặc xuất trình giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác.

Các giấy tờ không thuộc phạm vi bí mật nhà nước cũng được cơ quan có thẩm quyền tự động cập nhật lên VNeID khi cơ sở dữ liệu đã có thông tin. Khi thông tin thay đổi, cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật ngay; nếu chưa thể thực hiện thì thời gian cập nhật tối đa 24 giờ.

Trường hợp người dân chủ động yêu cầu cập nhật thông tin trên VNeID, việc cập nhật phải được thực hiện trong tối đa 5 phút.

Nghị định cũng quy định thủ tục hành chính thực hiện qua VNeID được miễn, giảm phí, lệ phí. Các nền tảng số quốc gia phải tích hợp tài khoản định danh điện tử để xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch chậm nhất ngày 31/12/2026.

Đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ như căn cước, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, hộ chiếu, cư trú, bảo hiểm xã hội, thuế, tình trạng hôn nhân, bằng cấp, chứng chỉ, học bạ, người phụ thuộc và số điện thoại.