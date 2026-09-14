Người dân cần lưu ý những thay đổi của ứng dụng VNeID từ ngày 28/9

Có thể bị khóa VNeID nếu số điện thoại không chính chủ

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP, từ ngày 28/9, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân nếu số thuê bao di động đăng ký tài khoản thay đổi và số thuê bao mới không được đăng ký chính chủ.

Quy định về sử dụng số thuê bao chính chủ đã được đặt ra khi đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân cũng phải sử dụng số thuê bao di động chính chủ.

Đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân cũng phải sử dụng số thuê bao di động chính chủ.

Do đó, những trường hợp đã đổi số điện thoại, chuyển nhượng SIM hoặc đang sử dụng SIM do người khác đứng tên cần chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin, tránh để tài khoản VNeID bị khóa.

Từ tháng 4/2026, người dân đã có thể xác thực thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng kiểm tra số điện thoại đang hiển thị; tại mục “Ví giấy tờ”, chọn “Số điện thoại” để xem thông tin thuê bao đã được tích hợp.

Ngoài trường hợp trên, hệ thống cũng tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng với trạng thái khóa, mở khóa của thẻ căn cước điện tử. Khi thẻ căn cước được cấp lại, gia hạn, hệ thống sẽ tự động khôi phục tài khoản định danh điện tử và các giấy tờ đã tích hợp.

Giấy tờ đã tích hợp không phải xuất trình lại

Một trong những thay đổi đáng chú ý là giá trị sử dụng của định danh điện tử và các giấy tờ được tích hợp trên VNeID.

Theo đó, việc sử dụng định danh điện tử, thẻ căn cước điện tử và giấy tờ được tích hợp trên VNeID có giá trị tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc xuất trình giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định.

Nhiều tiện ích có trên VNeID.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công hoặc thực hiện giao dịch không được yêu cầu người dân xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ nếu thông tin, giấy tờ đó đã được tích hợp trên VNeID.

Quy định này góp phần giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân khi thực hiện các thủ tục, giao dịch.

Gửi hồ sơ, nhận kết quả ngay trên VNeID

VNeID cho phép người dân đăng nhập, xác thực, tích hợp, lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin, giấy tờ; đồng thời sử dụng các dịch vụ đã được kết nối.

Đáng chú ý, người dân có thể tạo và gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên VNeID. Hồ sơ được chuyển đến Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết quả giải quyết được trả về VNeID để thông báo cho người dân.

Việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến qua VNeID được áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

VNeID cũng bổ sung “tài khoản hưởng an sinh xã hội”, cho phép tích hợp một tài khoản thanh toán chính, ví điện tử hoặc tài khoản Mobile Money có thông tin trùng khớp với định danh điện tử để phục vụ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu và các khoản an sinh xã hội khác.

Không chỉ là công cụ xác thực danh tính, VNeID còn trở thành kênh kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Nhà nước với người dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Mở rộng đối tượng, giấy tờ được tích hợp

Quy định mới mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi có thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước có thể được cấp tài khoản mức độ 1 hoặc mức độ 2 theo nhu cầu; người dưới 6 tuổi có thẻ căn cước được cấp tài khoản mức độ 1.

Người nước ngoài nhập cảnh, cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức được thành lập, đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng có thể được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu.

Đối với giấy tờ, tài liệu không thuộc bí mật Nhà nước, nếu cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp giấy tờ đã kết nối, thông tin có thể được tự động đồng bộ. Trường hợp chưa kết nối, người dân có thể đề nghị tích hợp thông qua VNeID và được giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết VNeID

Theo quy định mới, nhiều tài khoản, nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, phổ cập kỹ năng số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, giao thông, du lịch, dược phẩm, y tế và mạng xã hội tại Việt Nam phải liên kết, xác thực với định danh điện tử.

Các tài khoản hiện có phải hoàn thành liên kết trước ngày 31/12/2026; riêng tài khoản ngân hàng thực hiện trước ngày 30/6/2027. Các nền tảng số quốc gia phải tích hợp chức năng đăng nhập, xác thực bằng định danh điện tử trước ngày 31/12/2026.

Chủ động kiểm tra, bảo vệ tài khoản VNeID

Để bảo đảm tài khoản hoạt động ổn định, người dân cần kiểm tra số thuê bao đang liên kết với VNeID, nhất là trước ngày 28/9; đồng thời rà soát thông tin cá nhân và các giấy tờ đã tích hợp.

Người sử dụng có trách nhiệm bảo vệ tài khoản VNeID, không chia sẻ thông tin đăng nhập, mã OTP; chủ động thông báo khi phát hiện thông tin thiếu, sai lệch hoặc giấy tờ hết hạn; tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

Người dân cũng không gửi đồng thời nhiều hồ sơ cùng loại đang được giải quyết. Việc chủ động rà soát, cập nhật thông tin không chỉ giúp tránh nguy cơ tài khoản bị khóa mà còn bảo đảm khai thác đầy đủ, thuận tiện các tiện ích ngày càng được mở rộng trên VNeID.