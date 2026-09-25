Xã Tứ Mỹ và Viettel Hà Tĩnh ký kết hợp tác chuyển đổi số

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 25/9, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), UBND xã Tứ Mỹ phối hợp với Viettel Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số và triển khai thí điểm nền tảng số Viettel Tammi trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ phát biểu tại hội nghị.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tứ Mỹ có không gian quản lý rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, kéo theo khối lượng công việc và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao. Thực tế đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

Lãnh đạo UBND xã Tứ Mỹ và Viettel Hà Tĩnh ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo UBND xã Tứ Mỹ và Viettel Hà Tĩnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trên địa bàn xã. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phát huy thế mạnh, nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; từng bước hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với ứng dụng các giải pháp công nghệ, hai bên chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân; hỗ trợ phổ cập kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các tiện ích số thiết yếu. Qua đó, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào hoạt động quản lý, điều hành cũng như đời sống hằng ngày của người dân Tứ Mỹ.

Thượng tá Phạm Ngọc Quỳnh – Giám đốc Viettel Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại chương trình, đại diện Viettel Hà Tĩnh cũng đã giới thiệu mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Tứ Mỹ”. Mô hình được xây dựng trên nền tảng siêu ứng dụng Viettel Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển, cung cấp tài khoản chính thống được xác thực; tích hợp các tính năng nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Đồng chí Phạm Khánh Tùng - Phó Giám đốc Viettel Hà Tĩnh Trình bày các ứng dụng số trong “Tammi OA - Chính quyền số xã Tứ Mỹ”.

Tammi OA được định hướng trở thành kênh thông tin chính thống, kết nối chính quyền với người dân, góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở tại xã Tứ Mỹ. Thông qua nền tảng, thông tin từ cấp ủy, chính quyền có thể được chuyển tải nhanh chóng, thuận tiện đến người dân; đồng thời, mở rộng khả năng trao đổi, tương tác trên môi trường số. Tammi OA kết nối chính quyền - thôn, tổ dân phố - đoàn thể - người dân - hộ kinh doanh trên cùng một không gian số.

Ứng dụng số cũng hỗ trợ trao đổi, họp trực tuyến, tạo thuận lợi cho quá trình kết nối giữa chính quyền với cán bộ cơ sở và người dân. Tammi OA hướng tới mỗi cá nhân có một trợ lý số AI, mỗi gia đình có một hệ sinh thái số, mỗi hộ kinh doanh có một kênh tương tác số; đồng thời hình thành cộng đồng giáo dục số trong trường học.

Tammi OA hướng tới mỗi cá nhân có một trợ lý số AI, mỗi gia đình có một hệ sinh thái số, mỗi hộ kinh doanh có một kênh tương tác số; đồng thời, hình thành cộng đồng giáo dục số trong trường học.

Ngoài ra, Tammi OA còn tạo điều kiện để người dân trao đổi, phản ánh và gửi ý kiến tới chính quyền tại xã Tứ Mỹ. Qua đó, góp phần hình thành phương thức tương tác hai chiều thường xuyên hơn giữa chính quyền với người dân, hỗ trợ nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và phục vụ tại cơ sở. Đặc biệt, người dùng cài đặt ứng dụng được cung cấp miễn phí 5GB dung lượng Tammi Cloud, 12 tháng dịch vụ chữ ký số điện tử MySign, cuộc gọi từ Tammi đến thuê bao di động Viettel… Các tiện ích này góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số trong giải quyết công việc và đời sống hằng ngày.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tammi OA cũng hướng tới mô hình kết nối giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, tổ chức đoàn - đội, phụ huynh và học sinh. Thông qua tài khoản của nhà trường, các thông tin, chính sách, thông báo có thể được chuyển tải đến phụ huynh, hỗ trợ tương tác hai chiều trong quá trình phối hợp giáo dục học sinh.

Đồng chí Dương Kim Nga - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị.

Việc triển khai thí điểm “Tammi OA - Chính quyền số xã Tứ Mỹ” không chỉ đưa thêm một giải pháp số vào hoạt động tại cơ sở mà còn góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành, truyền tải thông tin và tương tác với người dân. Qua đó, từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số theo hướng hiện đại, gần dân, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Viettel Hà Tĩnh đã trao biểu trưng hỗ trợ Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ, góp phần đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, tổ công nghệ số cộng đồng của xã sẽ tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng và các tiện ích phù hợp, từng bước đưa Tammi OA trở thành kênh kết nối thuận tiện giữa chính quyền với nhân dân.

Hướng dẫn cài đặt, trải nghiệm Viettel Tammi và Tammi OA - Chính quyền số xã Tứ Mỹ.

Tại hội nghị, cán bộ xã, thôn và người dân đã được hướng dẫn cài đặt, trải nghiệm Viettel Tammi và Tammi OA - Chính quyền số xã Tứ Mỹ; qua đó, tiếp cận các tính năng, tiện ích để từng bước đưa nền tảng vào sử dụng trong thực tế.