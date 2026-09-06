Cách khôi phục mật khẩu VneID

(Baohatinh.vn) - Quên mật khẩu VNeID khiến bạn khó truy cập dịch vụ công và xác thực giấy tờ? Bạn có thể khôi phục ngay tại nhà, đồng thời xử lý nhanh các lỗi thường gặp.
Quên mật khẩu VNeID không còn là vấn đề nếu bạn biết cách khôi phục đúng cách. Thao tác này giúp nhanh chóng đăng nhập lại ứng dụng, sử dụng dịch vụ công và xử lý lỗi thuận tiện hơn.
Hướng dẫn khôi phục mật khẩu VNeID hiệu quả
Nếu chẳng may quên mật khẩu VNeID, bạn có thể sử dụng ngay tính năng khôi phục được tích hợp trong ứng dụng. Chỉ cần chuẩn bị số điện thoại và CCCD đã đăng ký, quá trình thực hiện có thể hoàn tất với vài bước đơn giản.
Bước 1: Hãy truy cập tính năng Quên mật khẩu
Trước tiên, mở VNeID trên điện thoại và tại giao diện đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu để bắt đầu khôi phục tài khoản.
Sau đó, nhập số điện thoại cùng số CCCD đã sử dụng khi đăng ký tài khoản định danh điện tử. Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn Gửi yêu cầu để chuyển sang bước xác minh.
Bước 2: Xác minh bằng mã OTP
Ngay sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ cung cấp mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký. Nhập đúng mã xác thực vào ứng dụng để tiếp tục quá trình lấy lại mật khẩu.
Lưu ý: OTP thường chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, vì vậy bạn nên nhập ngay khi nhận được. Nếu chưa thấy mã, hãy kiểm tra sóng điện thoại, tin nhắn bị chặn và sử dụng Gửi lại mã sau khoảng 60-120 giây nếu cần.
Bước 3: Đăng nhập bằng mật khẩu mới
Khi xác thực OTP thành công, chọn Đăng nhập để tiếp tục. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về số điện thoại đã đăng ký qua tin nhắn.
Nhập mật khẩu được cung cấp vào ứng dụng rồi chọn Đăng nhập để truy cập lại tài khoản VNeID. Sau khi đăng nhập thành công, bạn nên đổi sang một mật khẩu mới dễ nhớ nhưng đủ an toàn để bảo vệ tài khoản.
Thực hiện đúng các bước trên sẽ giúp bạn nhanh chóng khôi phục quyền truy cập VNeID ngay tại nhà. Hãy đảm bảo thông tin CCCD và số điện thoại nhập vào chính xác; nếu vẫn không thể khôi phục, bạn nên liên hệ kênh hỗ trợ chính thức hoặc cơ quan Công an địa phương để được hướng dẫn.
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