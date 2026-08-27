Hà Tĩnh ưu tiên phát triển nền tảng ứng dụng công dân số i-HaTinh

Ngày 17/3/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng bộ với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và phát triển ứng dụng công dân số i-HaTinh giai đoạn 2026 - 2027.

Kế hoạch nhằm phát triển các ứng dụng số, cập nhật, làm sạch, kết nối, chia sẻ các dữ liệu nền, dữ liệu có tần suất khai thác, sử dụng cao phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh; hình thành hệ sinh thái số lấy dữ liệu làm trung tâm, IOC là trung tâm điều hành, i-HaTinh là kênh tương tác với người dân, LGSP và kho dữ liệu dùng chung là nền tảng tích hợp, tổng hợp, phân tích, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2026, triển khai các nền tảng số, kết nối và chia sẻ tối thiểu 30 CSDL chuyên ngành có tần suất khai thác cao vào kho dữ liệu dùng chung và hệ thống IOC; tỷ lệ dân số trưởng thành cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh đạt trên 50%; tỷ lệ hài lòng đối với việc xử lý phản ánh hiện trường trên i-HaTinh đạt trên 80%; tích hợp thêm 6 - 8 tiện ích thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến hết năm 2027, tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng i-HaTinh nâng lên trên 65%; tỷ lệ hài lòng xử lý phản ánh đạt trên 85%; kết nối thêm 31 CSDL nền và CSDL chuyên ngành; đảm bảo 100% CSDL sau kết nối được cập nhật thường xuyên, chính xác và khai thác dùng chung; mở rộng thêm 8 - 10 tiện ích thiết yếu trên nền tảng i-HaTinh.

Thời gian qua, các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên đã tích cực hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng công dân số i-HaTinh.

Kế hoạch tập trung 4 nhóm nội dung, gồm: phát triển, ứng dụng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cập nhật CSDL nền, CSDL chuyên ngành có tần suất khai thác cao vào kho dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh; phát triển ứng dụng công dân số (i-HaTinh) tích hợp phản ánh hiện trường và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp; giải pháp tích hợp kỹ thuật.

Đáng chú ý trong nhóm nội dung "Phát triển ứng dụng công dân số (i-HaTinh) tích hợp phản ánh hiện trường và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp", Hà Tĩnh ưu tiên phát triển nền tảng ứng dụng công dân số i-HaTinh và hoàn thiện tích hợp trong năm 2026 đối với các nhóm tiện ích: Phản ánh hiện trường, Cổng tương tác, Tổng đài 1900 9038; Việc làm Hà Tĩnh; Báo cáo số/Dashboard điều hành kinh tế - xã hội; Giáo dục số trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Hà Tĩnh; Bình dân học vụ số; Dịch vụ điện; Tra cứu văn bản, chính sách. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá tính khả thi để ưu tiên triển khai trong năm 2026 đối với các tiện ích, dịch vụ khác.

Từng bước nghiên cứu, phát triển hoặc mở rộng các tiện ích trong năm 2027 dự kiến với các nhóm: kết nối chính quyền cấp xã với cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; các dịch vụ thiết yếu khác; dịch vụ giao thông vận tải; thời tiết, thiên tai; tiện ích camera giám sát; quản lý môi trường; y tế số, hồ sơ sức khỏe điện tử; dữ liệu giá, thương mại, nông nghiệp số.

UBND tỉnh giao Sở KH&CN làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Trung tâm KHCN&CĐS Hà Tĩnh làm đầu mối kỹ thuật vận hành Kho dữ liệu dùng chung, LGSP và hệ thống IOC.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan như: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở NN&MT, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành (hệ thống, chỉ tiêu chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành DVC/TTHC, dân cư, đất đai, môi trường, cán bộ công chức, y tế, giáo dục...) đảm bảo tính chính xác, pháp lý và an toàn thông tin trước khi đồng bộ.