Xã Tứ Mỹ trang bị máy vi tính hỗ trợ các thôn chuyển đổi số

Lãnh đạo xã Tứ Mỹ trực tiếp bàn giao máy vi tính và động viên đội ngũ cán bộ thôn ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành công việc.

UBND xã Tứ Mỹ vừa trang bị 12 bộ máy vi tính, máy in cho 12 thôn với tổng kinh phí trên 260 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Sau sáp nhập, xã Tứ Mỹ có 12 thôn. Địa bàn các thôn trải rộng, số nhân khẩu mỗi thôn cũng nhiều hơn trước đòi hỏi công tác quản lý và điều hành thôn phải được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống điều hành tác nghiệp.

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tứ Mỹ hướng dẫn Trưởng thôn Trà Mỹ một số kỹ năng trên môi trường số.

Vì vậy, việc đầu tư máy vi tính, máy in nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của các thôn; hỗ trợ xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo, khai thác các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo yêu cầu.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao điều kiện hạ tầng, từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền số, chuyển đổi số từ xã đến cơ sở, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, điều hành và hoạt động tại các thôn.