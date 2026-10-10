Hà Tĩnh có 4 thí sinh đạt giải tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

Trong 2 ngày (8 - 9/10), tại Hà Nội, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra với chủ đề “AI – Trợ lý công vụ”. Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam tổ chức; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai.

Hội thi có sự tham gia của 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Đội Hà Tĩnh có 6 thành viên.

Hội thi năm nay gồm 4 bảng thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp và các tác giả có giải pháp, sản phẩm sáng tạo về công nghệ thông tin.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn và anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Nhật Quang (Thành đoàn Huế). Ảnh: BTC hội thi.

Ở 3 bảng thi kỹ năng (A, B, C), thí sinh sử dụng Word, Excel, PowerPoint kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ xử lý dữ liệu để giải quyết những yêu cầu thực tế trong công tác tham mưu, tác nghiệp.

Tại bảng sáng tạo (S), các đội thuyết trình, phản biện và bảo vệ giải pháp ứng dụng AI.

Tại lễ tổng kết, BTC công bố 90 giải thưởng, gồm 4 giải nhất, 14 giải nhì, 19 giải ba và 53 giải khuyến khích dành cho thí sinh.

Đội Hà Tĩnh tại hội thi.

Trong đó, đội Hà Tĩnh giành 4 giải thưởng. Tại bảng B, các thí sinh công tác tại Trung tâm Điều hành thông minh, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) giành 2 giải Nhì và 1 giải Ba. Cụ thể, anh Trần Đình Duy Long và chị Nguyễn Như Ý giành giải Nhì; anh Lê Đức Thành giành giải Ba.

Ở bảng S, anh Nguyễn Trần Kiên - Thi hành án dân sự tỉnh giành giải Nhì với giải pháp AITHADS – hệ sinh thái số hỗ trợ trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Kết quả của đội Hà Tĩnh góp phần khẳng định năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ; đồng thời lan tỏa việc ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ tại địa phương.