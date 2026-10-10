Tái sử dụng dữ liệu số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Phú để thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân cho mẹ, anh Nguyễn Văn Hòa (trú phường Trần Phú) không mất nhiều thời gian hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến. Thay vì phải sao chụp, bổ sung nhiều loại giấy tờ tùy thân như trước, anh có thể khai thác, sử dụng lại những thông tin đã được số hóa, lưu trữ trong kho dữ liệu cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành và của tỉnh từ những lần thực hiện thủ tục hành chính trước đó.

Anh Nguyễn Văn Hòa thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Phú.

Anh Nguyễn Văn Hòa chia sẻ: “Nhờ khai thác, sử dụng lại các thông tin đã được số hóa nên tôi không phải chuẩn bị, cung cấp lại nhiều giấy tờ như trước. Việc thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tôi rất hài lòng với cách giải quyết thủ tục hành chính hiện nay.”

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Phú, số hóa hồ sơ được triển khai đồng bộ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% thành phần hồ sơ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết được số hóa. Đặc biệt, đối với những thủ tục có liên thông dữ liệu, cán bộ, công chức chủ động khai thác thông tin đã được lưu trữ để phục vụ quá trình xử lý hồ sơ.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Phú, việc số hóa và tái sử dụng thành phần hồ sơ điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Về phía người dân, tái sử dụng dữ liệu số giúp giảm bớt chi phí đi lại, giảm giấy tờ và dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đối với cán bộ, công chức, việc tái sử dụng hồ sơ điện tử giúp giảm áp lực tìm kiếm, lưu trữ, tiếp nhận hồ sơ giấy, qua đó giải quyết thủ tục nhanh chóng hơn, đồng thời thuận lợi trong thống kê, báo cáo và kiểm soát thủ tục hành chính.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trần Phú.

Tại xã miền núi Vũ Quang, số hóa hồ sơ, khai thác và tái sử dụng dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Trong quý III/2026, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vũ Quang đạt 100%; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số đối với các thủ tục có liên thông dữ liệu đạt trên 60%.

Ông Lê Ngọc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vũ Quang cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ, công chức của trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến. Bởi chỉ khi người dân sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến thì tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số mới được nâng lên.”

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vũ Quang hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.

Từ thực tế ở cơ sở cho thấy, giá trị của số hóa không chỉ nằm ở việc chuyển hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử, mà quan trọng hơn là khả năng kết nối, chia sẻ và sử dụng lại những thông tin đã có để phục vụ người dân tốt hơn, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 2.000 thủ tục hành chính, trong đó hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối với kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các bộ, ngành. Trong quý III/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 155.228 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 95%.

Đáng chú ý, dữ liệu số của trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đã được cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các trung tâm cấp xã khai thác, tái sử dụng để giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến từ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để lưu trữ sang số hóa để khai thác, tái sử dụng, từng bước phát huy giá trị dữ liệu số trong cải cách hành chính.

Hà Tĩnh đẩy mạnh việc sử dụng hồ sơ điện tử trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì phải số hóa và đưa vào kho dữ liệu dùng chung của cá nhân, tổ chức. Kho dữ liệu dùng chung này được đặt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Nếu các thành phần hồ sơ đã được số hóa thì người dân đi làm thủ tục hành chính lần thứ hai trở đi sẽ dễ dàng hơn bởi cán bộ sẽ lấy luôn thành phần hồ sơ đã có trên kho dữ liệu.”

Hướng tới mục tiêu “Mỗi thông tin chỉ khai một lần”, việc đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu số được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính tại Hà Tĩnh, để người dân được thụ hưởng những tiện ích từ quá trình chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ tốt hơn.