Dữ liệu thông suốt, an toàn: Dấu ấn mới của MobiFone Hà Tĩnh

Hơn ba thập kỷ qua, cái tên MobiFone - doanh nghiệp công nghệ số trực thuộc Bộ Công an đã gắn với những cuộc gọi, tin nhắn của biết bao gia đình. Ở Hà Tĩnh, mạng lưới của MobiFone đã vươn tới khắp các miền quê, từ dải đất ven biển đến những thôn bản miền núi. Trên nền tảng ấy, MobiFone Hà Tĩnh hôm nay đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một vai trò lớn hơn: người bạn đồng hành công nghệ của tỉnh nhà.

Mobifone Hà Tĩnh tham gia chương trình làm việc và tham vấn ý kiến chuyên gia về phương án dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh tại Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone.

Kỳ vọng lớn, dữ liệu còn rải rác

Hà Tĩnh xác định chuyển đổi số là khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm trên 20% GRDP của tỉnh. Muốn đột phá, trước hết phải có dữ liệu. Dữ liệu ở đây không chỉ là những con số cất trong máy tính mà là nguồn nguyên liệu quan trọng để chính quyền điều hành, doanh nghiệp làm ăn và người dân hưởng dịch vụ tốt hơn.

Theo định hướng của Nhà nước về mô hình Trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh, dữ liệu phải đạt bốn yêu cầu: đúng, đủ, sạch, sống. Đúng là phản ánh trung thực thực tế; đủ là bao quát các lĩnh vực, không để khoảng trống; sạch là thống nhất, không trùng lặp, không mâu thuẫn; sống là được cập nhật thường xuyên và thật sự được đem ra sử dụng, không nằm yên trong ngăn tủ.

Khi dữ liệu đạt chuẩn ấy, chính quyền có được bức tranh "sức khỏe" của nền kinh tế theo thời gian thực, chi tiết đến từng xã, phường, từng ngành, từ doanh nghiệp mới thành lập đến doanh nghiệp ngừng hoạt động. Đó là nền tảng để Hà Tĩnh từng bước hướng tới đô thị thông minh, nơi công nghệ khuếch đại hiệu quả quản trị chứ không đơn thuần là chuyện mua sắm thiết bị, và mọi ứng dụng đều được đo bằng kết quả cụ thể: số vụ việc được giải quyết, mức độ hài lòng của người dân.

Thế nhưng, dữ liệu của tỉnh lâu nay vẫn nằm rải rác ở từng sở, ngành, địa phương, như những kho hàng riêng lẻ chưa có đường nối. Lãnh đạo muốn có số liệu điều hành thường phải chờ các đơn vị tổng hợp, báo cáo. Người dân đi làm thủ tục nhiều khi vẫn phải nộp lại những giấy tờ mà chính cơ quan nhà nước đã cấp.

Khi dữ liệu được nối thông, một câu hỏi khác lập tức đặt ra: làm sao giữ cho dữ liệu an toàn trước những nguy cơ trên không gian mạng, nhất là ở cấp xã, nơi lực lượng làm công nghệ còn mỏng. Bài toán của Hà Tĩnh vì thế có hai vế song hành: dữ liệu phải thông suốt, và dữ liệu phải an toàn.

Nối mạch dữ liệu từ tỉnh đến từng sở, ngành

Trong tiến trình xây dựng nền tảng dữ liệu của tỉnh, MobiFone Hà Tĩnh lựa chọn vai trò người đồng hành, tư vấn cho UBND tỉnh về khung kiến trúc dữ liệu. Hiểu một cách đơn giản, đó là bản vẽ tổng thể của một ngôi nhà chung: có bản vẽ rõ ràng thì từng tầng, từng phòng mới được xây đúng chỗ, về sau muốn mở rộng cũng không phải đập đi làm lại.

Ở cấp sở, ngành, MobiFone Hà Tĩnh đồng hành cùng các đơn vị trong việc tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để dữ liệu của mỗi lĩnh vực được tổ chức bài bản, đúng chuẩn và sẵn sàng kết nối với dữ liệu chung của tỉnh. Mỗi ngành có đặc thù riêng, nên lời tư vấn luôn bám sát yêu cầu chuyên môn của từng đơn vị.

Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh (SOC).

Để các cơ sở dữ liệu không đứng riêng lẻ, MobiFone sẵn sàng cung cấp các giải pháp kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu, vận hành trên nền tảng của nhà cung cấp hạ tầng lưu trữ hàng đầu Việt Nam. Nói bằng hình ảnh đời thường, đó là những con đường nối các kho hàng với nhau, để hàng hóa đi lại thông suốt mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chủ kho.

Điểm mạnh của MobiFone nằm ở kinh nghiệm triển khai đồng bộ nhiều hệ thống thông tin cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Chính sự am hiểu từ trung ương đến cơ sở ấy giúp lời tư vấn dành cho Hà Tĩnh vừa khớp với định hướng chung của quốc gia, vừa sát thực tiễn của tỉnh nhà.

Khi mạch dữ liệu thông suốt, người dân, doanh nghiệp tiến tới chỉ cần khai báo thông tin một lần; nguồn dữ liệu mở trở thành tài nguyên mới cho sản xuất, kinh doanh. Đó là đích đến mà MobiFone Hà Tĩnh cùng tỉnh nhà hướng tới.

Dựng "lá chắn" cho dữ liệu của tỉnh

Dữ liệu càng quý thì càng phải được bảo vệ cẩn trọng. Là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, MobiFone luôn đặt an toàn, bảo mật song hành với mỗi bước phát triển công nghệ.

Dấu ấn rõ nét nhất là Trung tâm giám sát an toàn thông tin tập trung của tỉnh, đặt tại Công an tỉnh, do MobiFone Hà Tĩnh trực tiếp triển khai. Nếu ví hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh như một ngôi nhà lớn, thì trung tâm này chính là "phòng trực" quan sát mọi cửa ra vào, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Sau khi hình thành mô hình giám sát tập trung ở cấp tỉnh, trung tâm tiếp tục được mở rộng tới cấp sở và toàn bộ 69 xã, phường, để không một mắt xích nào bị bỏ ngỏ.

Hội thảo ứng dụng công nghệ AI trong công tác quản lý và nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Đi cùng hệ thống là đội ngũ giám sát, ứng cứu sự cố trực suốt 24 giờ mỗi ngày, sẵn sàng phát hiện và ngăn chặn các hành vi dò quét, tấn công hay phát tán mã độc ngay từ khi mới manh nha. Trong triển khai Luật An ninh mạng trên địa bàn, MobiFone Hà Tĩnh cũng là doanh nghiệp viễn thông phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong giám sát, kiểm tra và xử lý sự cố an ninh mạng.

Trong sự phối hợp ấy, Công an tỉnh giữ vai trò chủ trì, MobiFone đóng góp công nghệ và kinh nghiệm của Tổng Công ty. Nhờ đó, ở Hà Tĩnh, việc nối thông dữ liệu và bảo vệ dữ liệu được đặt song hành ngay từ đầu, như hai mặt của một đồng xu.

Khát vọng đồng hành lâu dài

Từ những kết quả bước đầu, MobiFone mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh trong một khuôn khổ hợp tác dài hạn, toàn diện hơn giai đoạn 2026-2030, từ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến an toàn, an ninh mạng. Đơn vị kỳ vọng sự hợp tác ấy sẽ phát huy tốt hơn nữa sức mạnh công nghệ của doanh nghiệp, mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân tỉnh nhà.

MobiFone Hà tĩnh quyết tâm phát huy sức mạnh công nghệ của doanh nghiệp, mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân tỉnh nhà.



Điều MobiFone Hà Tĩnh hướng tới không phải là thêm bao nhiêu phần mềm, mà là người dân bớt được bao nhiêu lần đi lại, lãnh đạo có thêm bao nhiêu số liệu tin cậy, và dữ liệu của tỉnh được giữ gìn an toàn đến đâu.

Từ những trạm phát sóng trải khắp miền quê đến hành trình nối thông và bảo vệ dữ liệu, MobiFone Hà Tĩnh đang khẳng định vị thế đối tác công nghệ tin cậy của tỉnh nhà. Dữ liệu thông suốt để chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn; dữ liệu an toàn để niềm tin được giữ vững. Đó là dấu ấn mới mà MobiFone Hà Tĩnh mong muốn góp vào hành trình đưa Hà Tĩnh vững bước trong kỷ nguyên số.