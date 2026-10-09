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Hà Tĩnh hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng 800.000 đồng/tháng gắn với kết quả

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Theo Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, TDP trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ với mức 800.000 đồng/tổ/tháng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

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Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (Nghị quyết 27). Trong đó quy định mức hỗ trợ đối với tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Theo Nghị quyết 27, tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ với mức 800.000 đồng/tổ/tháng.

Điểm đáng chú ý của chính sách là việc hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ được giao theo kế hoạch hoạt động hằng năm do Chủ tịch UBND các xã, phường ban hành; hằng tháng, tổ có báo cáo, minh chứng kết quả hoạt động và được UBND cấp xã xác nhận. Đây là cơ sở để việc triển khai chính sách hướng đến hiệu quả hoạt động thực tế của các tổ tại địa bàn dân cư.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào hỗ trợ kinh phí để phục vụ các hoạt động, nhiệm vụ chung của tổ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số định kỳ, đột xuất do cơ quan có thẩm quyền giao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, tổ công nghệ số cộng đồng có vai trò kết nối các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số với người dân, đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống. Thông qua hoạt động tại thôn, bản, tổ dân phố, các tổ góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số trong sinh hoạt, học tập, sản xuất, kinh doanh cũng như giải quyết thủ tục hành chính.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lực lượng tham gia thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Tuy nhiên, để bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả, việc triển khai cần gắn với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và kết quả thực hiện của từng tổ, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, Kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Ngoài chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, nghị quyết còn quy định nhiều cơ chế hỗ trợ trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, điều kiện thực tiễn của địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

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