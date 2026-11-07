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Tiếp tục triển khai Chương trình phổ cập kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”

P.V
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(Baohatinh.vn) - Sở KH&CN Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo triển khai học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, thời gian tập trung tổ chức các khóa học bắt đầu từ ngày 5/11-20/12/2026.

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Thời gian qua, "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06” được triển khai sâu rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh.

Thời gian qua, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) tiếp nhận 3 bộ học liệu thuộc Chương trình phổ cập kỹ năng số dành cho cán bộ, công chức, viên chức; người dân; người lao động trong doanh nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện cấu hình không gian học trực tuyến của tỉnh, tiếp nhận quyền quản trị, thiết lập các nhóm đối tượng và tích hợp chức năng truy cập trên ứng dụng Công dân số i-HaTinh. Đến nay, hệ thống đã cơ bản hoàn thiện, vận hành ổn định và sẵn sàng tổ chức các khóa học tại địa chỉ https://hatinh.binhdanhocvuso.gov.vn.

Nhằm tiếp tục tổ chức đồng bộ các khóa học, góp phần phổ cập, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ công chức và người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo triển khai học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, thời gian tập trung tổ chức các khóa học bắt đầu từ ngày 5/11/2026 đến hết ngày 20/12/2026.

Người học truy cập trực tiếp tại: https://hatinh.binhdanhocvuso.gov.vn; đồng thời có thể truy cập chức năng “Bình dân học vụ số” được tích hợp trên ứng dụng Công dân số i-HaTinh.

Người học đăng nhập, xác thực theo hướng dẫn trực tuyến trên nền tảng bình dân học vụ số; hoàn thành nội dung học và bài kiểm tra cuối khóa để được ghi nhận kết quả, cấp chứng nhận điện tử theo quy định của chương trình.

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Nội dung 3 chương trình phổ cập kỹ năng số

“Bình dân học vụ số” cho cán bộ, công chức, viên chức

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước chưa hoàn thành khóa học đợt 1 năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa học/chưa hoàn thành gửi Sở KH&CN (qua Trung tâm Điều hành thông minh, Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo) để phối hợp hỗ trợ; đồng thời đôn đốc hoàn thành khóa học và bài kiểm tra cuối khóa trước ngày 20/12/2026.

“Bình dân học vụ số” cho người dân

Đối tượng là người dân trên địa bàn tỉnh. UBND các xã, phường chủ trì tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở hướng dẫn người dân đăng nhập, học tập, làm bài kiểm tra; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và người còn hạn chế kỹ năng số.

“Bình dân học vụ số” cho người lao động và doanh nghiệp

Đối tượng là người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp phổ biến chương trình, bố trí đầu mối và đôn đốc người lao động hoàn thành khóa học.

Tài liệu, đầu mối kỹ thuật hỗ trợ xem tại đây.

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Tags:

#công dân số #Đề án 06 #Công dân số i-HaTinh #i-HaTinh

Chủ đề Chuyển đổi số

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