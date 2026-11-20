Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan, khảo sát mô hình hoạt động và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), ngày 5/2/2026 tại Hà Nội.

Kế hoạch là sự cụ thể hóa và thực hiện kịp thời, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 2/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định: số 2227/QĐ-BKHCN ngày 24/4/2026, số 4179/QĐ-BKHCN ngày 19/10/2026 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; qua đó phát huy vai trò KHCN và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể

Cụ thể, đối với nhóm chỉ tiêu về KH&CN, phấn đấu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đến năm 2030 trên 45%; có từ 50 số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trở lên triển khai mỗi năm; đến năm 2030, có từ 40 công trình KH&CN cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu; tỷ lệ kết quả KH&CN được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu mỗi năm từ 60% trở lên;

Số doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa tăng 10% - 12% so với giai đoạn 2021 - 2025;

Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng, các giải pháp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tăng từ 08% - 10% so với giai đoạn 2021 - 2025;

Phát triển mạng lưới tổ chức dịch vụ (tư vấn, đánh giá sự phù hợp, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ KHCN, đổi mới sáng tạo, cung ứng giải pháp nâng cao năng suất); tăng cường kết nối cung - cầu về dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ các hoạt động quảng bá, hợp tác, kết nối cung - cầu dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo;

Đến năm 2030, các đơn vị đủ năng lực cung ứng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với nhóm chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo, phấn đấu có tối thiểu 35 doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành hoặc phát triển ổn định trên địa bàn tỉnh;

Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 20 sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo được thương mại hóa; trong đó ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ: công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, OCOP, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics, chế biến nông sản;

Phấn đấu có ít nhất 250 đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) do tổ chức, cá nhân trong tỉnh đăng ký bảo hộ;

Phấn đấu bình quân hằng năm có ít nhất 70 sáng kiến trong khu vực công được công nhận; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư.

Hình thành mạng lưới chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh; kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực Bắc Trung Bộ; hình thành tối thiểu 1 trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; thí điểm hình thành 5 - 10 không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng tại xã, phường;

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hình thành các câu lạc bộ, cuộc thi, ngày hội sáng tạo trong trường học;

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh Hà Tĩnh được cải thiện qua từng năm và phấn đấu nằm trong nhóm khá của cả nước vào năm 2030.

Đối với nhóm chỉ tiêu về phát triển tiềm lực KH&CN, phấn đấu tổng chi ngân sách địa phương hằng năm cho KHCN, đổi mới sáng tạo ≥ 1,5%; tăng tỷ trọng kinh phí từ xã hội trên kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt trên 60%;

Số người thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người/vạn dân vào năm 2030.

Nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt các mục tiêu, kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi như: Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về KHCN và đổi mới sáng tạo;

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về KHCN và đổi mới sáng tạo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc thị trường và yêu cầu phát triển của tỉnh;

Bố trí tối thiểu 1,5% tổng chi ngân sách địa phương hằng năm cho phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo và tăng dần theo yêu cầu phát triển; ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực KHCN và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu;

Hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường thương mại hóa và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ;

Hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KHCN và đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư vấn, phản biện và giải quyết các vấn đề thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu ở trong và ngoài tỉnh; ưu tiên triển khai các dự án, chương trình áp dụng mô hình hợp tác “ba nhà”, huy động các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành tham gia trong quá trình nghiên cứu, phát triển...

UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lồng ghép nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo vào chương trình, kế hoạch phát triển hằng năm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.