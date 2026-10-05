Nâng chất doanh nghiệp từ đổi mới công nghệ chế biến

Sau 18 tháng triển khai dự án ứng dụng công nghệ, Công ty TNHH Khoa học và công nghệ (KH&CN) An Phát (xã Việt Xuyên) đã làm chủ quy trình sản xuất trà hòa tan, trà túi lọc từ mầm lá lúa non và rau má. Hơn 900 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ cùng nguồn lực nội tại, doanh nghiệp xây dựng mô hình chế biến, sản xuất thành công 60.000 hộp trà các loại.

Ông Lê Văn An - Giám đốc Công ty TNHH KH&CN An Phát cho biết: "Chúng tôi ứng dụng công nghệ sấy bơm nhiệt với trà túi lọc để giữ màu sắc tự nhiên, hương vị, giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu. Đơn vị hoàn thiện toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm, từ kiểm soát nguyên liệu, kiểm nghiệm chất lượng đến bao bì, nhãn mác và nhận diện thương hiệu. Công ty đã xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ; thị trường được mở rộng thông qua đại lý phân phối và thương mại điện tử”.

Công ty TNHH KH&CN An Phát sản xuất thành công trà hòa tan, trà túi lọc từ mầm lá lúa non và rau má.

Thời gian qua, Công ty Công ty TNHH KH&CN An Phát đã đầu tư nguồn lực ứng dụng công nghệ chế biến nông sản. Trước đó, doanh nghiệp đã nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm như: cốm, bột, trà gạo lứt omega. Tiếp sức cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh diện tích xây dựng hạ tầng từ 7.000 lên 11.000 m². Công ty đang xây dựng nhà xưởng, đầu tư công nghệ chế biến sâu với tổng kinh phí 15 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu doanh thu hơn 30 tỷ đồng trong năm nay.

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) dành 20 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học, đầu tư công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng và phát triển sản phẩm. HADIPHAR đã sáng chế 11 sản phẩm thuốc điều trị mới, nâng tổng số thuốc và thực phẩm chức năng lên trên 350 loại. Trong đó, nhiều sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ sản xuất hiện đại, với sự hỗ trợ của Nhà nước như: viên ngậm thông phế, viên nhuận tràng...

Dây chuyền sản xuất tại HADIPHAR.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc HADIPHAR cho hay: "Để sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường, chúng tôi đầu tư đồng bộ từ công nghệ sản xuất, thiết bị đến hệ thống kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn hóa quy trình. HADIPHAR đang xây dựng 2 nhà máy tân dược tại CCN Bắc Cẩm Xuyên với dây chuyền sản xuất tự động hóa. Đơn vị tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, xuất khẩu sang Lào, Campuchia; đang đàm phán đưa sản phẩm sang Uzbekistan và khu vực Trung Á. 9 tháng năm 2026, doanh thu của HADIPHAR đạt 360 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ 2025 và đang nỗ lực về đích doanh thu 500 tỷ đồng cả năm".

Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong (phường Trần Phú), nguồn nguyên liệu nhung hươu bản địa đã được nâng giá trị bằng công nghệ.

Bà Phan Thị Hoài - Phó Giám đốc công ty chia sẻ: "Thay cho cách chế biến thủ công, doanh nghiệp đầu tư công nghệ sấy thăng hoa giúp giữ nguyên màu sắc, hương vị, giá trị dinh dưỡng của nhung hươu. Hệ thống chiết rót, khử trùng và đóng gói tự động được đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm. Rượu, cao và trà nhung hươu của chúng tôi đã được công nhận sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo sức hút trên thị trường".

﻿ ﻿ Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong đầu tư công nghệ chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao từ nhung hươu.

Nhìn chung, ngày càng có nhiều doanh nghiệp địa phương từng bước làm chủ, hoàn thiện và đưa công nghệ vào sản xuất, tạo sản phẩm có hàm lượng KH&CN cao, giúp mở rộng kênh tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Đây cũng là hướng đi mà Hà Tĩnh đang ưu tiên triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy KH&CN, đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển công nghiệp chế biến và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng đã được HĐND tỉnh ban hành như: Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025… Những chính sách này đã đi vào thực tiễn, tạo động lực và nguồn lực để doanh nghiệp địa phương đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến, đáp ứng xu hướng hội nhập.

Nhiều doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng ngân sách Nhà nước hỗ trợ triển khai các nhóm chính sách phát triển KH&CN trên địa bàn đạt hơn 42,7 tỷ đồng. Trong đó, có 191 cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; 114 cơ sở, HTX, doanh nghiệp với 163 sản phẩm được chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia; hỗ trợ 6 doanh nghiệp thực hiện chuyển giao, đổi mới công nghệ… Sau khi áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ mới, các doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận bình quân hằng tháng từ 10–20%. Sở KH&CN còn hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 304 đối tượng sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi được xác lập và phát triển quyền sở hữu trí tuệ, giá trị sản phẩm tăng từ 15-25%, thị trường tiêu thụ mở rộng theo hướng liên kết chuỗi giá trị.

Ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành (Sở KH&CN) thông tin: HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2030. Tỉnh cũng đang quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân… mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực sản xuất, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế địa phương.