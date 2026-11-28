Meta lần đầu giới thiệu AI kiểm duyệt từ năm 2017, sau đó dành nhiều năm thử nghiệm. Hồi tháng 3, công ty thông báo thay đổi cách tiếp cận bằng việc triển khai "những hệ thống AI tiên tiến hơn", giúp chọn lọc bài đăng trên nền tảng mạng xã hội hiệu quả hơn.

"Các thử nghiệm mới cho thấy, chúng mắc ít lỗi hơn con người 13% khi xử lý bài đăng vi phạm, đồng thời phát hiện nhiều hơn 10% trường hợp vi phạm thực sự", phát ngôn viên Meta tuyên bố, thêm rằng họ vẫn cho phép người dùng kháng nghị nếu nghĩ bị xử lý sai.

Tuy nhiên, một số nhân viên chia sẻ với Guardian, đằng sau động thái đẩy mạnh ứng dụng AI là những đợt sa thải hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội ngũ phụ trách kiểm duyệt. Một nhân viên mô tả, Meta đang đánh giá nội dung khổng lồ với "đội ngũ tối thiểu", có những nhóm thậm chí bị cắt giảm một nửa hoặc 2/3 nhân sự.

"Thực sự hỗn loạn", người này nói, thêm rằng vài lần họ tìm đến một nhóm kiểm duyệt cụ thể để trao đổi công việc, nhưng phát hiện cả nhóm đã bị giải tán.

Theo Financial Times, ngoài sa thải nhân viên, sự thay đổi trong quy trình lọc nội dung còn dẫn đến nguy cơ Meta hủy hợp đồng với các đơn vị đánh giá bên thứ ba trong tương lai.

Logo Meta tại một sự kiện ở TP HCM tháng 8/2025. Ảnh: Bảo Lâm

Các nhân viên Meta cũng chia sẻ, hệ thống AI mà công ty đang dùng gặp khó khăn khi xử lý những khía cạnh tinh tế, nhất là với ngôn ngữ khác tiếng Anh, thường xuyên xóa nội dung không đáng bị gỡ bỏ. "Công ty đang cố gắng loại bỏ hoàn toàn nhân viên kiểm duyệt, vốn thiết yếu trong việc đưa ra những quyết định tinh tế hoặc liên quan đến chính sách. Tất nhiên, sai sót sẽ xảy ra", một nhân viên nói.

Sau khi bài đăng bị gỡ xuống, tài khoản chịu ảnh hưởng cũng ít có cơ hội được hỗ trợ hơn so với trước. "Ngay cả khi bạn quen biết ai đó ở Meta, việc liên hệ với người thực sự có thể giúp đỡ bạn vẫn rất khó, nhất là với trường hợp phức tạp", một người giải thích.

Số lượng tài khoản chịu ảnh hưởng đang tăng lên. Repro Uncensored, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi hoạt động kiểm duyệt online, ghi nhận 210 vụ gỡ bỏ tài khoản trên Meta năm 2025 và 657 vụ trong 6 tháng đầu năm nay.

Nhiều nhân viên Meta cho rằng tình trạng này một phần do lọc bằng AI, khi thuật toán hoạt động nhanh và thiếu tinh tế so với con người, dẫn đến sai sót có thể xảy ra trên quy mô lớn hơn.

Khi bị đặt nghi vấn về tính công bằng trong đánh giá nội dung, phát ngôn viên Meta giải thích với Guardian: "Trên các nền tảng của chúng tôi, mọi người đều phải tuân thủ cùng một bộ quy tắc. Mọi cáo buộc về việc thực thi quy định dựa trên khuynh hướng hoặc vận động chính trị đều vô căn cứ".

Một người dùng đăng nhập tài khoản Facebook, nền tảng mạng xã hội của Meta. Ảnh: Trọng Đạt

Meta nhiều năm qua đã tìm cách kiểm duyệt lượng bài đăng khổng lồ trên mạng xã hội mỗi ngày với chi phí thấp. Công ty từng đối mặt với vụ kiện từ những người thuê ngoài ở Kenya, rằng họ phải vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và những vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng sau khi chỉ được trả 1,5 USD mỗi giờ để xem và đánh giá nội dung phản cảm mà người dùng đăng tải.

Meta cũng từng dùng mô hình Gemini của Google cho hầu hết hoạt động đánh giá nội dung và hỗ trợ khách hàng, nhưng sau đó nhân viên được yêu cầu chuyển sang Muse Spark, mô hình do chính họ phát triển và ra mắt tháng 4.

Financial Times hồi tháng 6 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, gã khổng lồ mạng xã hội đã thay thế khoảng 50% yêu cầu kiểm duyệt thủ công bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Công ty đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh quá trình này đến cuối năm, có thể tăng tỷ lệ lên hơn 90% với một số loại nội dung.

Năm nay, Meta trải qua đợt tái cấu trúc và cắt giảm nhân sự diện rộng trong bối cảnh chi phí đầu tư cho AI tăng mạnh. Theo Business Insider, cuối tháng 5, khoảng 8.000 người, tương đương 10% nhân lực Meta, nhận email sa thải với lý do "bù đắp cho các khoản đầu tư khác" của công ty. Đồng thời, 7.000 người khác cũng bất ngờ nhận email điều chuyển sang bộ phận AI mà chưa rõ bản thân sẽ làm gì.

Theo Reuters, CEO Meta Mark Zuckerberg đang rót hàng trăm tỷ USD vào AI nhằm tái cấu trúc hoạt động nội bộ của công ty cho phù hợp với công nghệ này. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp lớn tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.