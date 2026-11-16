Meta bị phạt 887 triệu USD vì tự ý xem ảnh người dùng Facebook

Khoản phạt 805 triệu euro (887 triệu USD) vừa được Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cá nhân Italy đưa ra với Meta Platforms Ireland Limited, đơn vị thuộc tập đoàn Meta.

Theo cơ quan này, ứng dụng Facebook trên Android đã truy cập ảnh, video trong thư viện điện thoại của người dùng để gợi ý nội dung đăng bài khi họ duyệt mạng xã hội, nhưng không có sự đồng ý cụ thể và đầy đủ.

Tính năng có tên "Nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook" được bật mặc định. Trong khi đó, Facebook chỉ yêu cầu quyền truy cập thư viện ảnh thông qua một thông báo cấp quyền chung cho toàn bộ ứng dụng, áp dụng cho nhiều chức năng với mục đích khác nhau.

Liên minh châu Âu từng ban hành Chỉ thị ePrivacy, được Italy nội luật hóa, bảo vệ điện thoại thông minh như một phần của không gian riêng tư cá nhân. Các ứng dụng muốn truy cập dữ liệu trên thiết bị phải được "sự đồng ý tự nguyện và có hiểu biết" của người dùng.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cá nhân Italy cho biết, tính năng của Facebook vi phạm quy định này. Do đó, Meta được yêu cầu trong vòng 60 ngày phải tắt tính năng theo mặc định, đồng thời thiết lập cơ chế xin phép riêng và giải thích rõ mục đích truy cập.

Hình minh họa logo Facebook trên điện thoại thông minh trước màn hình máy tính ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Lý giải về mức phạt 805 triệu euro, cơ quan chức năng Italy cho biết mức phạt một phần xuất phát từ việc Meta thiếu hợp tác trong quá trình điều tra. Số tiền tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của tập đoàn.

Italy hiện có khoảng 20 triệu người dùng Android, nằm trong nhóm người dùng có khả năng bị ảnh hưởng bởi tính năng này.

Phản hồi quyết định xử phạt, người phát ngôn Meta cho biết công ty không đồng tình với kết luận của cơ quan quản lý Italy và cho rằng mức phạt không tương xứng.

Theo Meta, đây là tính năng đơn giản, giúp mọi người chia sẻ ảnh và video trên Facebook. "Người dùng phải cấp quyền trên thiết bị trước khi tính năng hoạt động và họ có thể thay đổi quyền này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt", người phát ngôn Meta giải thích. Công ty tuyên bố sẽ kháng cáo.