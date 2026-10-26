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Apple lên kế hoạch nâng cấp lớn cho iPhone Duo 3

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Dù iPhone Duo thế hệ đầu tiên vừa lên kệ, Apple đã lên kế hoạch nâng cấp các phiên bản tiếp theo với màn hình lớn hơn, camera tele và công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.

Apple tìm cách đưa camera tele lên iPhone Duo 3. Ảnh: Bloomberg.
Apple tìm cách đưa camera tele lên iPhone Duo 3. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang cân nhắc tăng kích thước màn hình bên trong của iPhone Duo thế hệ thứ 3 lên khoảng 8 inch, đồng thời nghiên cứu bổ sung camera tele. Những thay đổi này có thể xuất hiện trên mẫu điện thoại gập dự kiến ra mắt năm 2028.

Thông tin trên được nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ trong podcast Power On. Ông cho biết Apple đã bắt đầu nghiên cứu những cải tiến cho các thế hệ iPhone gập tiếp theo, dù sản phẩm đầu tiên mới chính thức lên kệ ngày 23/10.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là độ lớn của màn hình bên trong. iPhone Duo hiện sử dụng màn hình gập 7,6 inch. Táo khuyết đang cân nhắc tăng thêm khoảng 0,5 inch, đưa kích thước lên khoảng 8,1 inch.

Tuy nhiên, Gurman nhấn mạnh đây chỉ là mức tăng tương đối nhỏ. Theo nguồn tin của ông, kích thước thực tế có thể nằm trong khoảng 7,9-8,1 inch, thay vì mở rộng lên 8,5 inch hoặc 9 inch.

Màn hình ngoài cũng không nhất thiết phải tăng kích thước tương ứng. Điều này cho thấy Apple có thể tiếp tục ưu tiên sự cân bằng giữa không gian hiển thị và khả năng cầm nắm của điện thoại gập.

Gurman so sánh chiến lược trên với cách Apple mở rộng màn hình trên các mẫu iPhone Pro Max. Chẳng hạn, kích thước màn hình tăng từ 6,7 inch trên iPhone 15 Pro Max lên 6,9 inch trên iPhone 16 Pro Max.

Bên cạnh màn hình, hệ thống camera là một trong những hạng mục Apple muốn cải thiện. iPhone Duo thế hệ đầu tiên chỉ có 2 camera sau, không được trang bị ống kính tele chuyên dụng như dòng Pro. Khi được hỏi về khả năng bổ sung camera tele, Gurman xác nhận tính năng này đã nằm trong danh sách những nâng cấp Apple đang xem xét.

"Đó là một trong những kế hoạch của họ. Tôi không biết khi nào tính năng này xuất hiện, nhưng việc triển khai sẽ rất khó khăn", Gurman cho biết.

Trở ngại lớn nhất khi đưa camera tele lên iPhone Duo đến từ giới hạn vật lý của thiết bị. Ống kính tele cần không gian đủ lớn để bố trí hệ thống quang học. Trong khi đó, điện thoại gập phải chia sẻ diện tích bên trong cho bản lề, màn hình, pin và những thành phần quan trọng khác.

Thiết kế mỏng của iPhone Duo càng khiến việc tích hợp camera tele trở nên phức tạp. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ cần tìm giải pháp phù hợp nếu muốn nâng cấp khả năng chụp ảnh mà không ảnh hưởng đáng kể đến kích thước thiết bị.

Ngoài iPhone Duo 3, Gurman tiết lộ Apple đang thử nghiệm những thay đổi dành cho thế hệ thứ hai. Trong đó có công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình ngoài và khả năng bổ sung Action Button.

Hiện iPhone Duo sử dụng cảm biến vân tay Touch ID thay vì Face ID. Việc thay đổi hệ thống xác thực có thể giúp thiết bị cung cấp trải nghiệm tương tự các mẫu iPhone cao cấp truyền thống.

Tuy nhiên, những bổ sung trên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Apple chưa xác nhận thông số kỹ thuật, thiết kế hoặc thời điểm ra mắt của iPhone Duo 2 và iPhone Duo 3.

Minh Hoàng/tech.zingnews.vn
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Tags:

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