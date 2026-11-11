Cận cảnh cỗ máy giành giải 'Oscar ngành đồng hồ' 2026

Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini 01/11/2026 05:01 Trước khi iPad mini mở bán, Oppo ra mắt mẫu Pad Mini định vị cao cấp đối đầu sản phẩm Apple. Phân khúc tablet cỡ nhỏ nóng khi thị trường có nhu cầu lớn cho thiết bị này.

Cách sử dụng FaceTime trên iPhone Duo chi tiết, dễ thực hiện 30/10/2026 05:03 iPhone Duo mang đến trải nghiệm gọi video FaceTime linh hoạt nhờ thiết kế màn hình gập và khả năng sử dụng camera trước, sau trong cùng một cuộc gọi. Người dùng cần thiết lập FaceTime đúng cách và làm quen với những điều khiển trên iOS 27.

Những hoài nghi về tình trạng iPhone Duo nứt màn hình 29/10/2026 04:19 Một số điện thoại gập iPhone Duo hỏng màn hình ở cùng một vị trí làm dấy lên nghi vấn "tồn tại lỗi mang tính hệ thống".

Apple lên tiếng về hiện tượng iPhone Duo nứt màn hình 27/10/2026 09:22 Đại diện Apple xác nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số lượng nhỏ iPhone Duo và đang tiến hành kiểm tra.

Cách cập nhật iOS 27.2 RC để dùng ổn định như bản chính thức 27/10/2026 05:00 Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate (RC) cho các nhà phát triển và người dùng tham gia chương trình Beta. Đây là phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi bản cập nhật chính thức đến tay toàn bộ người dùng iPhone.

Bất ngờ tiếp theo của Apple trong tuần này 26/10/2026 08:40 Sau iPhone Duo và màn hình HomeView, Apple dự kiến ra mắt 2 thiết bị đáng chờ đợi khác là MacBook Pro và iPad mini OLED vào ngày 28/10.

Apple lên kế hoạch nâng cấp lớn cho iPhone Duo 3 26/10/2026 04:29 Dù iPhone Duo thế hệ đầu tiên vừa lên kệ, Apple đã lên kế hoạch nâng cấp các phiên bản tiếp theo với màn hình lớn hơn, camera tele và công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.

Những trường hợp iPhone Duo đầu tiên bị lỗi màn hình 24/10/2026 12:35 Hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình tại cùng khu vực gần bản lề, gây lỗi sọc được chia sẻ trên mạng xã hội. Một trường hợp đã được Apple tiếp nhận.

Liệu điện thoại Android có thể hoạt động bền bỉ suốt 10 năm? 24/10/2026 04:30 Những rào cản về phần cứng và phần mềm liệu có thể giúp điện thoại Android tồn tại được 10 năm?

ZFold 8 đắt hàng nhờ iPhone Duo 21/10/2026 10:00 Sát ngày iPhone Duo ra mắt, Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm smartphone gập tăng 300%, trong khi nhu cầu với Galaxy Z Fold8 tăng 16%.

Lần đầu iPhone 18 Pro giảm giá 18/10/2026 13:15 Apple ra mắt iPhone gập: Chưa đầy một tháng sau khi mở bán, iPhone 18 Pro đã được Apple đưa vào chương trình ưu đãi 11/11 tại Trung Quốc.

iPhone Duo khó mua đến mức nào? 18/10/2026 04:50 Lượng iPhone Duo xuất xưởng cả năm không vượt quá 6 triệu chiếc. Con số thực tế thậm chí có thể thấp hơn nếu tiến độ sản xuất trong quý IV/2026 không đạt kỳ vọng.

Làn sóng mới trên sạc dự phòng 17/10/2026 04:44 Nhiều hãng gia nhập xu hướng đưa công nghệ tản nhiệt và màn hình lên sạc dự phòng, giúp tăng tính hữu ích nhưng cũng khiến sản phẩm đắt lên.

Sản lượng smartphone theo quý thấp nhất kể từ 2012 16/10/2026 13:03 Số smartphone xuất xưởng quý III/2026 chạm mức thấp nhất trong 14 năm do thiếu hụt chip nhớ và chu kỳ sử dụng thiết bị của người dùng kéo dài.

Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi 16/10/2026 09:09 Nhân dịp kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động (15/10/2004 - 15/10/2026), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với thông điệp “cảm ơn 22 năm đồng hành cùng di động Viettel - kho quà 220 tỷ chờ bạn trên Viettel Tammi”.

Sản phẩm hoàn toàn mới của Apple 14/10/2026 04:30 Màn hình HomeView giá 300 USD là một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường nhà thông minh của Apple.

Tranh cãi iPhone 18 Pro mất dần sức hút 13/10/2026 12:54 Sức mua iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được cho là thấp hơn kỳ vọng nên Apple đã yêu cầu nhà cung cấp cắt giảm sản lượng linh kiện.

Điện thoại, laptop dính mưa, nên làm gì đầu tiên? 12/10/2026 05:05 Điện thoại, tai nghe và laptop đều có thể gặp vấn đề khi bị nước mưa xâm nhập. Xử lý đúng cách giúp hạn chế nguy cơ chập mạch và hư hỏng linh kiện.

iPhone 18 Pro không như kỳ vọng của Apple 11/10/2026 10:05 Việc Apple phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho thấy ngay cả phân khúc smartphone cao cấp cũng khó tránh khỏi sức ép từ giá bán leo thang và tâm lý thắt chặt chi tiêu.

Cách khôi phục file Word chưa lưu khi lỡ xóa 11/10/2026 04:27 Lỡ đóng Word mà chưa lưu file? Đừng quá lo, bạn vẫn có thể khôi phục tài liệu chưa lưu bằng một số cách đơn giản.

Lĩnh án tù vì dùng AI tạo nhạc và người nghe "giả" 10/10/2026 04:00 Một người đàn ông Mỹ nhận án 18 tháng tù do dùng AI tạo hàng nghìn bài hát và tài khoản bot, phát nhạc liên tục nhằm thu tiền bản quyền.

Thứ Apple ra mắt sau iPhone Duo 09/10/2026 10:53 Tại sự kiện ngày 13/10, Apple dự kiến giới thiệu các sản phẩm nhà thông minh gồm màn hình, Apple TV và HomePod mini mới.

Apple có thể tổ chức hai đợt ra mắt sản phẩm trong tháng 10 08/10/2026 05:03 Một số nguồn tin uy tín cho biết Apple đang lên kế hoạch cho hai đợt công bố sản phẩm mới liên quan đến thiết bị nhà thông minh, iPad và máy Mac trong tháng này.

Gói cước 5G giờ đã khác 07/10/2026 12:17 Không chỉ có data 4G/5G, một số nhà mạng hiện tặng kèm YouTube Premium, CapCut Pro hoặc dịch vụ giải trí bản quyền, giúp người dùng giảm chi phí so với mua riêng.

Điều thú vị về iPhone Duo 05/10/2026 05:04 Với iPhone Duo, lớp phủ màn hình trên cùng có thể thay thế nếu nếp gấp lộ rõ sau thời gian sử dụng.

Điều gì khiến phim ngắn AI gây 'nghiện'? 04/10/2026 08:12 Phim ngắn AI giữ chân người xem bằng ba giây đầu kịch tính và mười giây cuối ngắt lửng cốt truyện, kích thích cảm xúc tò mò của khán giả.

Bất ngờ của Apple trong tháng 10 03/10/2026 05:04 Nỗ lực tiến sâu vào nhà thông minh cho thấy Apple đang tìm cách mở rộng hệ sinh thái ngoài iPhone, trong bối cảnh Táo khuyết cần thêm động lực tăng trưởng mới từ phần cứng.

Máy tính lượng tử giải bài toán 110 năm trong 19 giây 30/09/2026 07:46 Các nhà nghiên cứu Mỹ sử dụng bộ xử lý lượng tử của IBM để làm một bài toán phức tạp trong 19 giây thay vì 110 năm nếu dùng siêu máy tính.

Hãng điện thoại ra máy đọc sách "tí hon" 30/09/2026 05:03 Honor vừa trình làng máy đọc sách E-ink Honor Life S3 giá khoảng 60 USD. Thiết bị nổi bật với khả năng hít từ tính vào mặt lưng điện thoại.