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Cận cảnh cỗ máy giành giải 'Oscar ngành đồng hồ' 2026

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RRCHF Chronograph Flyback, cỗ máy kết hợp kỹ thuật truyền thống và thiết kế mặt số khác biệt, giúp Rexhep Rexhepi giành danh hiệu cao nhất tại GPHG 2026.

Giải thưởng Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2026, được ví như “Oscar của ngành đồng hồ”, vừa khép lại tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Danh hiệu cao nhất Aiguille d’Or Grand Prix thuộc về RRCHF Chronograph Flyback của nhà chế tác độc lập Rexhep Rexhepi. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu một nhà chế tác độc lập giành giải cao nhất kể từ năm 2022, khi MB&amp;F được vinh danh với Legacy Machine Sequential EVO. Ảnh: Monochrome Watches.
Giải thưởng Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2026, được ví như “Oscar của ngành đồng hồ”, vừa khép lại tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Danh hiệu cao nhất Aiguille d’Or Grand Prix thuộc về RRCHF Chronograph Flyback của nhà chế tác độc lập Rexhep Rexhepi. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu một nhà chế tác độc lập giành giải cao nhất kể từ năm 2022, khi MB&F được vinh danh với Legacy Machine Sequential EVO. Ảnh: Monochrome Watches.
RRCHF Chronograph Flyback gây chú ý nhờ kết hợp kỹ thuật chế tác truyền thống với cách bố trí mặt số khác biệt. Phiên bản vỏ platinum sử dụng mặt số men Grand Feu màu xanh lam pha xanh lục, phần hiển thị giờ và các mặt số phụ bằng sapphire được đặt lệch khỏi trung tâm. Đồng hồ có giá 150.000 CHF (khoảng 188.000 USD). Thương hiệu không công bố sản lượng chính thức, song ước tính chỉ chế tác khoảng 50 chiếc đồng hồ mỗi năm. Ảnh: Hodinkee.
RRCHF Chronograph Flyback gây chú ý nhờ kết hợp kỹ thuật chế tác truyền thống với cách bố trí mặt số khác biệt. Phiên bản vỏ platinum sử dụng mặt số men Grand Feu màu xanh lam pha xanh lục, phần hiển thị giờ và các mặt số phụ bằng sapphire được đặt lệch khỏi trung tâm. Đồng hồ có giá 150.000 CHF (khoảng 188.000 USD). Thương hiệu không công bố sản lượng chính thức, song ước tính chỉ chế tác khoảng 50 chiếc đồng hồ mỗi năm. Ảnh: Hodinkee.
Bộ máy chronograph được Rexhep Rexhepi phát triển từ đầu, sử dụng cơ cấu bánh xe cột và ly hợp ngang, những giải pháp quen thuộc trong các bộ máy chronograph truyền thống. Bố cục bộ máy mang tính đối xứng, với bánh xe đếm phút chronograph nằm bên trái và bánh xe giây ở phía đối diện. Phần hoàn thiện cũng là một trong những điểm được đánh giá cao. Bộ máy sử dụng các đường vân Geneva lớn và sâu, kết hợp kỹ thuật vát cạnh thủ công, bao gồm nhiều góc trong sắc nét vốn đòi hỏi thời gian và kỹ năng hoàn thiện cao. Ảnh: Monochrome Watches.
Bộ máy chronograph được Rexhep Rexhepi phát triển từ đầu, sử dụng cơ cấu bánh xe cột và ly hợp ngang, những giải pháp quen thuộc trong các bộ máy chronograph truyền thống. Bố cục bộ máy mang tính đối xứng, với bánh xe đếm phút chronograph nằm bên trái và bánh xe giây ở phía đối diện. Phần hoàn thiện cũng là một trong những điểm được đánh giá cao. Bộ máy sử dụng các đường vân Geneva lớn và sâu, kết hợp kỹ thuật vát cạnh thủ công, bao gồm nhiều góc trong sắc nét vốn đòi hỏi thời gian và kỹ năng hoàn thiện cao. Ảnh: Monochrome Watches.
Rexhep Rexhepi (sinh năm 1987) là nhà chế tác đồng hồ độc lập người Thụy Sĩ gốc Kosovo, đồng thời là nhà sáng lập Akrivia, thương hiệu đồng hồ cao cấp có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông nổi tiếng với những mẫu đồng hồ được sản xuất số lượng ít, có bộ máy thiết kế theo phong cách truyền thống và nhiều chi tiết hoàn thiện bằng tay. “Chiếc đồng hồ này thực sự đại diện cho niềm đam mê chế tác đồng hồ của tôi”, Rexhepi chia sẻ về cỗ máy đoạt giải. Ông cho biết mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là tạo ra một chiếc chronograph mỏng, có thể đeo thoải mái trên cổ tay, theo Hodinkee. Ảnh: Tatler Asia.
Rexhep Rexhepi (sinh năm 1987) là nhà chế tác đồng hồ độc lập người Thụy Sĩ gốc Kosovo, đồng thời là nhà sáng lập Akrivia, thương hiệu đồng hồ cao cấp có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông nổi tiếng với những mẫu đồng hồ được sản xuất số lượng ít, có bộ máy thiết kế theo phong cách truyền thống và nhiều chi tiết hoàn thiện bằng tay. “Chiếc đồng hồ này thực sự đại diện cho niềm đam mê chế tác đồng hồ của tôi”, Rexhepi chia sẻ về cỗ máy đoạt giải. Ông cho biết mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là tạo ra một chiếc chronograph mỏng, có thể đeo thoải mái trên cổ tay, theo Hodinkee. Ảnh: Tatler Asia.
Lễ trao giải GPHG 2026 vinh danh các thành tựu chế tác đồng hồ ở 20 hạng mục, sau quá trình bình chọn của Viện Hàn lâm GPHG với hơn 1.000 thành viên và hội đồng giám khảo quốc tế do Wei Koh làm chủ tịch. Bên cạnh danh hiệu cao nhất thuộc về Rexhep Rexhepi, nhiều thương hiệu lâu đời và nhà chế tác độc lập cũng được xướng tên ở các hạng mục khác. Ảnh: Hodinkee.
Lễ trao giải GPHG 2026 vinh danh các thành tựu chế tác đồng hồ ở 20 hạng mục, sau quá trình bình chọn của Viện Hàn lâm GPHG với hơn 1.000 thành viên và hội đồng giám khảo quốc tế do Wei Koh làm chủ tịch. Bên cạnh danh hiệu cao nhất thuộc về Rexhep Rexhepi, nhiều thương hiệu lâu đời và nhà chế tác độc lập cũng được xướng tên ở các hạng mục khác. Ảnh: Hodinkee.
Trong đó, Chopard, thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Thụy Sĩ, ghi dấu ấn với 4 giải thưởng, bao gồm 2 giải dành cho Ferdinand Berthoud, thương hiệu đồng hồ cao cấp thuộc tập đoàn. Hai mẫu L.U.C 1860 và Mystery Nut của Chopard lần lượt chiến thắng ở hạng mục Đồng hồ chỉ giờ và Đồng hồ trang sức. Ảnh: Fratello Watches.
Trong đó, Chopard, thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Thụy Sĩ, ghi dấu ấn với 4 giải thưởng, bao gồm 2 giải dành cho Ferdinand Berthoud, thương hiệu đồng hồ cao cấp thuộc tập đoàn. Hai mẫu L.U.C 1860 và Mystery Nut của Chopard lần lượt chiến thắng ở hạng mục Đồng hồ chỉ giờ và Đồng hồ trang sức. Ảnh: Fratello Watches.
Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ, giành 2 giải với Royal Oak RD#5 ở hạng mục Đồng hồ biểu tượng và 150 Heritage ở hạng mục Đồng hồ lịch và thiên văn. Ảnh: Monochrome Watches.
Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ, giành 2 giải với Royal Oak RD#5 ở hạng mục Đồng hồ biểu tượng và 150 Heritage ở hạng mục Đồng hồ lịch và thiên văn. Ảnh: Monochrome Watches.
Một số thương hiệu khác cũng được vinh danh, gồm Blancpain với Grande Double Sonnerie ở hạng mục Đồng hồ cơ khí xuất sắc, Grand Seiko với Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver ở hạng mục Đồng hồ thể thao và Louis Vuitton với Tambour Taiko Arty Automata ở hạng mục Đồng hồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Fratello Watches.
Một số thương hiệu khác cũng được vinh danh, gồm Blancpain với Grande Double Sonnerie ở hạng mục Đồng hồ cơ khí xuất sắc, Grand Seiko với Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver ở hạng mục Đồng hồ thể thao và Louis Vuitton với Tambour Taiko Arty Automata ở hạng mục Đồng hồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Fratello Watches.
Ở nhóm nhà chế tác độc lập, Konstantin Chaykin giành giải Táo bạo với ThinKing Mystery, trong khi Dominique Renaud được trao giải Phát hiện mới trong ngành đồng hồ với Pulse60 Titanium Black. Otsuka Lotec và SpaceOne × Baltic cũng được vinh danh ở các phân khúc đồng hồ có mức giá dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Konstantin Chaykin.
Ở nhóm nhà chế tác độc lập, Konstantin Chaykin giành giải Táo bạo với ThinKing Mystery, trong khi Dominique Renaud được trao giải Phát hiện mới trong ngành đồng hồ với Pulse60 Titanium Black. Otsuka Lotec và SpaceOne × Baltic cũng được vinh danh ở các phân khúc đồng hồ có mức giá dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Konstantin Chaykin.
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Tags:

#GPHG 2026 #Rexhep Rexhepi #RRCHF Chronograph #Aiguille d’Or #giải thưởng đồng hồ #Akrivia #đồng hồ Thụy Sĩ

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