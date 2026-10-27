Apple lên tiếng về hiện tượng iPhone Duo nứt màn hình

iPhone màn hình gập đầu tiên chính thức bán ra ngày 23/10, thu hút nhiều người xếp hàng bên ngoài Apple Store khắp thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, một số người mua chiếc điện thoại có giá từ 1.999 USD đã phản ánh vấn đề nghiêm trọng: màn hình bên trong có thể bị hỏng, xuất hiện những đường sáng ngang phát ra từ khu vực bản lề.

Theo CNBC ngày 26/10, Apple trả lời đã ghi nhận vấn đề tác động đến "một lượng nhỏ thiết bị", và sẽ thay sản phẩm lỗi theo chính sách bảo hành của công ty. "Chúng tôi đã biết về sự cố. Nếu gặp vấn đề với màn hình iPhone Duo, người dùng nên liên hệ AppleCare để được thay thế thiết bị", đại diện Apple nói.

Trong khi đó, phí sửa màn hình bên trong của iPhone Duo nếu hết hạn bảo hành là 999 USD.

Một chiếc iPhone Duo bị sọc màn hình. Ảnh: Macrumors

Phần lớn thông tin về sự cố do người dùng ẩn danh phản ánh trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit và X. "Tôi dùng iPhone Duo được khoảng 6 tiếng và chỉ mở ra chưa đến 20 lần", tài khoản Reddit Midnight_Slump cho biết hôm 24/10. "Khi cho một người bạn xem, tôi thấy có gì đó ở khu vực bản lề bên trong. Tiếp tục mở, tôi nghe thấy tiếng 'rắc', còn màn hình bị vỡ dọc theo bản lề". Người này đã liên hệ Apple và được đề nghị thay màn hình. Sau khi kiểm tra thông tin, ban quản trị Reddit đánh dấu chủ đề là "nội dung đã được xác minh".

Ngày 25/10, iFixit, đơn vị sửa chữa thiết bị uy tín trong giới công nghệ, cũng tháo rời điện thoại và đánh giá vấn đề có thể liên quan đến thiết kế bản lề.

"Một số người mô tả họ đang gập mở điện thoại thì nghe thấy tiếng rắc, nhưng vẫn cố tiếp tục thao tác", kỹ thuật viên Shahram Mokhtari của iFixit nói trong video tháo rời thiết bị. "Ngay tại vị trí xảy ra hư hỏng, cấu tạo bản lề có một chút khác biệt".

"Bản lề thực chất gồm hàng chục bộ phận, được chế tạo với độ chính xác cực cao", Kyle Wiens, CEO iFixit, cũng giải thích trên X. "Chỉ một sai lệch trong quá trình sản xuất hoặc một hạt cát cũng có thể phá hỏng tấm màn hình mỏng manh mà bản lề có nhiệm vụ bảo vệ".

Tình trạng nứt màn hình điện thoại gập xuất hiện từ năm 2019. Khi đó, Samsung công bố smartphone gập đầu tiên và giới công nghệ nhanh chóng phát hiện màn hình bên trong bị nứt trong quá trình sử dụng thông thường.

Ngoài một số nhược điểm, nhiều trang công nghệ đánh giá cao iPhone Duo. Theo Wired, máy có thời lượng pin ấn tượng khi đạt 13 giờ 20 phút cho duyệt web 5G. Tom's Guide gọi iPhone mới là "điện thoại gập có thiết kế đẹp nhất từ trước đến nay", nhưng khác biệt nằm ở việc người dùng "có chấp nhận những đánh đổi của thiết kế gập hay không". Tổng thể, iPhone Duo nhận 8,8/10 từ Engadget và 7/10 từ The Verge và Wired.

"Phản hồi từ những người dùng iPhone Duo đầu tiên vô cùng tích cực. Chúng tôi cũng đang chứng kiến những bước tiến từ các nhà phát triển, khi họ nhanh chóng cập nhật ứng dụng để tận dụng thiết kế đặc thù của thiết bị", đại diện Apple nói với CNBC.

iPhone Duo ra mắt ngày 9/9, nhưng lên kệ muộn hơn một tháng so với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Máy cho đặt trước từ 16/10 và bắt đầu giao hàng từ 23/10. Năm nay, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường đầu tiên bán sản phẩm mới của Apple.