Thiết kế của iPhone 18 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Trên mạng xã hội X, tài khoản từ chuyên gia rò rỉ (leaker) Fixed Focus Digital dự đoán dòng iPhone 20 Pro có thể trở lại dùng khung titan, đồng thời sở hữu thiết kế bo tròn hơn.

Chuyên gia này cho biết khung titan đang được sử dụng trên thiết bị nguyên mẫu, thuộc giai đoạn thiết kế đầu tiên. Tin đồn mô tả ngoại hình thiết bị khá giống iPhone Air, nhưng các góc bo tròn hơn đáng kể.

Nếu tin đồn chính xác, khung titan sẽ trở lại trên dòng iPhone Pro sau 2 năm. Apple từng sử dụng khung titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, trước khi chuyển sang thiết kế nhôm nguyên khối từ iPhone 17 Pro năm 2025. Thời điểm đó, hãng nhấn mạnh khả năng tản nhiệt tốt của nhôm, cùng hệ thống buồng hơi nhằm giữ nhiệt độ ổn định.

Tuy khung nhôm được nhiều người đánh giá cao nhờ khả năng tản nhiệt tốt và nhẹ hơn, MacRumors cho biết một số người vẫn nhớ vẻ ngoài cứng cáp và cao cấp của titan.

Tin đồn lưu ý iPhone 20 Pro vẫn trong giai đoạn phát triển ban đầu, vì vậy chưa rõ liệu titan có xuất hiện trên phiên bản chính thức hay không. Hiện tại, iPhone Air và iPhone Duo vẫn sử dụng khung titan.

Dựa trên tin đồn, iPhone Air dường như là tiêu chuẩn để Apple phát triển iPhone 20 Pro. Fixed Focus Digital cho biết các thiết bị mới sử dụng cùng chất liệu kính như iPhone Air, được định hình lại với độ cong 4 cạnh lớn hơn.

Trước đó, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg đưa tin Apple đang lên kế hoạch cho một mẫu iPhone với 2 mặt kính cong, ốp vào dải kim loại mỏng. Một phiên bản khác sử dụng nhiều kính hơn đã bị loại bỏ.

Dựa trên tin đồn, dải kim loại giữa 2 mặt kính trên iPhone 20 Pro có thể dùng chất liệu titan. Cây viết từ Bloomberg mô tả mặt kính cong đánh dấu thay đổi lớn nhất trong thiết kế của iPhone Pro kể từ iPhone X.

Tuy vậy, chưa rõ màn hình trên thiết bị sẽ cong đến mức nào. Theo leaker Ice Universe, Apple đang phát triển 4 model với 2 thiết kế khác nhau, gồm 2 mẫu dùng kính phẳng và 2 mẫu với kính cong. Hãng được cho đã phát triển phiên bản cạnh cong trong 3 năm.

iPhone Duo với khung titan bóng. Ảnh: The Verge.

Các mẫu iPhone kính cong được đồn đoán có viền khoảng 1 mm, lớp kính xung quanh khiến chúng gần như vô hình khi nhìn trực diện. Ảnh chụp một số miếng dán màn hình trên Internet cũng cho thấy 4 cạnh máy cong và viền đen rất hẹp.

Những thay đổi trong thiết kế có thể giúp màn hình của iPhone 20 Pro lớn hơn. Theo Digital Chat Station, mẫu Pro và Pro Max sẽ có kích thước hiển thị lần lượt 6,41 inch và 6,96 inch. Người này mô tả các cạnh cong nhằm tạo cảm giác không viền.

Ngoài ra, Ice Universe cho biết camera chính trên thiết bị có thể dùng mạch logic tiến trình 17 nm, giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu và tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm cũng có thể loại bỏ nút Action, trang bị chip xử lý A21 Pro tiến trình 2 nm thế hệ mới (N2P) từ TSMC.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 20 Pro vào cuối năm 2027. Các leaker gọi bộ đôi sản phẩm là iPhone 20 Pro để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone đời đầu, song tên chính thức vẫn chưa rõ.