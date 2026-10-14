Sản phẩm hoàn toàn mới của Apple

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Màn hình HomeView giá 300 USD là một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường nhà thông minh của Apple.

Thiết kế của màn hình thông minh HomeView. Ảnh: Apple.
Thiết kế của màn hình thông minh HomeView. Ảnh: Apple.

Apple vừa ra mắt loạt thiết bị mới vào tối 13/10 (giờ Việt Nam). Trong đó, màn hình thông minh HomeView giá 300 USD được xem là nỗ lực lớn nhất của hãng nhằm cạnh tranh với Amazon và Google trên thị trường nhà thông minh.

Dự kiến lên kệ vào 13/11, HomeView hoạt động chủ yếu dựa trên giọng nói, sử dụng nhận diện khuôn mặt để cá nhân hóa phần mềm. Tuy không có nút bấm vật lý, HomeView vẫn sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch, giao diện dễ làm quen với người dùng iPhone hay iPad.

Ngoài HomeView, Apple còn giới thiệu Home Collection, bao gồm loạt phụ kiện nhà thông minh như chuông cửa, bộ điều nhiệt và ổ khóa. Hãng cũng ra mắt Apple TV 2026 và HomePod mini 2, giá đắt hơn bản tiền nhiệm.

Bước đi mới trong lĩnh vực nhà thông minh

Apple cung cấp 2 phiên bản cho HomeView. Theo Bloomberg, đa số người dùng sẽ chọn model để bàn với chân đế nhôm, bản lề thép không gỉ hỗ trợ chỉnh góc nghiêng, cấp nguồn qua USB-C. Tùy chọn gắn tường loại bỏ chân đế, có thể cấp nguồn qua cáp Ethernet (PoE).

Cả 2 model HomeView có cùng mức giá 300 USD. Thiết bị sẽ bán vào ngày 13/11 tại một số thị trường, chưa có giá và ngày bán ở Việt Nam.

Màn hình 7 inch của HomeView có dạng vuông, khác biệt so với TV hay màn hình máy tính thông thường. Màn hình này có thể điều chỉnh độ sáng tự động theo môi trường, tối đa 500 nit và tối thiểu 0,3 nit, tránh gây chói mắt vào ban đêm.

Phần mềm trên HomeView hỗ trợ nhiều mặt hiển thị như Photos Face, Modular Face, Snoopy Face và một số mặt đồng hồ truyền thống. Ngoài ra, mặt Flow Face có thể đổi màu và họa tiết dựa trên chuyển động của người dùng nhờ camera Center Stage 12 MP.

Thiết kế của HomeView. Ảnh: Apple.
Thiết kế của HomeView. Ảnh: Apple.

Người dùng có thể thiết lập HomeView làm trung tâm điều khiển nhà thông minh với các nút khóa cửa, bật đèn, xem camera an ninh hoặc chỉnh thiết bị khác.

HomeView có thể cá nhân hóa màn hình chính với ứng dụng, widget và lịch hẹn của từng người. Trợ lý Siri AI cũng tận dụng cơ sở dữ liệu từng thành viên để trả lời câu hỏi hoặc gửi tin nhắn. Dữ liệu này lấy từ iPhone gần đó chứ không lưu trực tiếp trên thiết bị.

Apple cũng tích hợp nhiều biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, ngăn chặn thành viên trong gia đình xem dữ liệu của người khác. Ví dụ, nếu người dùng được nhận diện rời khỏi phạm vi quan sát của camera, HomeView sẽ chuyển về màn hình dùng chung cho cả nhà.

Để Siri AI truy cập dữ liệu cá nhân, iPhone của mỗi người phải kết nối cùng mạng Wi-Fi với HomeView và mở khóa gần đây.

Nếu không thể nhận diện người dùng, màn hình sẽ hiển thị giao diện chung với các tính năng điều khiển hạn chế hơn, chẳng hạn như chỉ cho phép chỉnh nhiệt độ điều hòa, không thể mở khóa hay xem video từ camera an ninh.

Các tùy chọn mặt hiển thị của HomeView. Ảnh: Apple.
Các tùy chọn mặt hiển thị của HomeView. Ảnh: Apple.

HomeView không có App Store mà chỉ cài sẵn các ứng dụng phổ biến như Apple TV, Music, Calendar, Podcasts, Safari và một số app khác. Tuy vậy, các phần mềm nghe nhạc, xem video hỗ trợ CarPlay có thể hoạt động trên HomeView với giao diện tương tự.

Khi đưa iPhone lại gần HomeView, người dùng có thể chuyển nhạc đang phát, cuộc gọi video và trang web đang duyệt sang màn hình. Chế độ nấu ăn giúp hiển thị công thức từng bước kèm bộ hẹn giờ.

Ngoài HomeView, Táo khuyết còn ra mắt loạt phụ kiện nhà thông minh mang tên Apple Home Collection. Các sản phẩm dự kiến lên kệ từ tháng 12, do Apple hợp tác phát triển cùng LG và Schneider Electric.

Loạt phụ kiện nhà thông minh Apple Home Collection. Ảnh: Apple.
Loạt phụ kiện nhà thông minh Apple Home Collection. Ảnh: Apple.

Theo Bloomberg, nhóm sản phẩm có giá từ 200 USD đến 400 USD. Camera cắm điện trong nhà LG có giá 200 USD, bộ điều nhiệt thông minh LG hoặc Schneider giá 200 USD, chuông cửa LG giá 250 USD, camera ngoài trời LG giá 300 USD, camera an ninh tích hợp đèn LG giá 400 USD, và khóa cửa thông minh LG giá 350 USD.

Loạt sản phẩm sẽ bán độc quyền tại cửa hàng Apple, trước khi mở rộng sang các nhà bán lẻ khác trong vài tháng tới. Tất cả thiết bị có thể thiết lập bằng iPhone mà không cần cài thêm ứng dụng hay tạo tài khoản.

Nâng cấp trên Apple TV 4K

Với Apple TV 4K, phiên bản mới nhất bổ sung micro trên thân máy, hỗ trợ ra lệnh cho Siri mà không cần cầm remote. Trên màn hình TV, trợ lý của Apple sẽ phản hồi bằng văn bản thay vì phát âm thanh.

Remote của Apple TV 2026 được giữ nguyên thiết kế, chỉ bổ sung loa nhỏ để phát âm thanh khi bị kẹt trong khe ghế. Tính năng tìm kiếm chính xác (Precision Finding) cho phép tìm vị trí cụ thể của remote bằng iPhone.

Thiết kế của Apple TV 4K 2026. Ảnh: Apple.
Thiết kế của Apple TV 4K 2026. Ảnh: Apple.

Apple TV 2026 hỗ trợ kết nối tối đa 4 loa HomePod để tạo hệ thống âm thanh vòm. Tính năng này hỗ trợ HomePod thế hệ 2 và HomePod mini 2 để tăng cường trải nghiệm giải trí.

Giá bán của Apple TV 2026 là 300 USD, tăng 100 USD so với bản tiền nhiệm. Thiết bị được bán tại Việt Nam từ 13/11 với giá 8,8 triệu đồng.

Dù sở hữu một số tính năng mới, Bloomberg nhận định giá bán cao của Apple TV có thể khiến nhiều người e ngại khi nâng cấp, ngoại trừ những tín đồ đam mê giải trí tại gia.

HomePod mini 2 đắt hơn 20 USD

HomePod mini 2 cũng tăng giá 20 USD, lên 150 USD. Sản phẩm có thiết kế giống bản tiền nhiệm, trừ việc bổ sung 3 màu mới gồm xanh lá, hồng và xanh dương, bên cạnh những màu trung tính như trắng hay đen.

Chip xử lý của HomePod mini 2 được nâng cấp lên S10 để tăng tốc độ xử lý. Dải đèn trên loa có thêm tính năng Sound Glow, hỗ trợ đổi màu theo album nhạc hoặc âm thanh môi trường.

HomePod mini 2 với 3 màu sắc mới. Ảnh: Apple.
HomePod mini 2 với 3 màu sắc mới. Ảnh: Apple.

Với những dòng máy Mac hỗ trợ Wi-Fi 6E, HomePod mini 2 có thể làm loa ngoài mặc định với độ trễ thấp, phù hợp khi chơi game hoặc gọi video. Trợ lý Siri AI sẽ xuất hiện trên thiết bị thông qua cập nhật phần mềm trong tương lai.

Apple giới thiệu loạt thiết bị mới chỉ vài ngày trước khi mở đặt trước iPhone Duo. Theo Bloomberg, hãng cũng có kế hoạch trình làng MacBook Pro cảm ứng và iPad mini OLED vào cuối tháng này. Tất cả nằm trong chiến lược ra mắt thiết bị mới dưới thời tân CEO John Ternus, với số lượng sản phẩm kỷ lục.

tech.zingnews.vn
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