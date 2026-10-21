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ZFold 8 đắt hàng nhờ iPhone Duo

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Sát ngày iPhone Duo ra mắt, Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm smartphone gập tăng 300%, trong khi nhu cầu với Galaxy Z Fold8 tăng 16%.

Theo báo cáo của Forbes, Samsung cho biết lượng tìm kiếm điện thoại gập của hãng trên Google tăng 300% trong tháng qua. Nhu cầu đối với dòng Galaxy Z Fold8 cũng tăng 16% kể từ khi sản phẩm ra mắt. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Apple chuẩn bị gia nhập thị trường bằng mẫu iPhone Duo, qua đó thu hút sự chú ý đến phân khúc điện thoại gập.

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Galaxy ZFold 8 tăng 16% trong bối cảnh iPhone Duo sắp ra mắt. Ảnh: Forbes.

"Động lực tăng trưởng của điện thoại gập Samsung là không thể phủ nhận", Richard Chang, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận di động của Samsung tại Anh và Ireland, nhận định.

Ông cho biết nhu cầu của khách hàng đối với dòng Galaxy Z Fold8 tăng 16%, cùng mức tăng 300% về lượng tìm kiếm chủ động trên Google đối với điện thoại gập Samsung trong tháng qua.

Tuy nhiên, Samsung cũng chưa công bố dữ liệu cho thấy bao nhiêu người dùng tìm kiếm sản phẩm của hãng do ảnh hưởng từ iPhone Duo.

iPhone Duo sẽ chính thức mở bán vào ngày 23/10 tới.
iPhone Duo sẽ chính thức mở bán vào ngày 23/10 tới.

Galaxy Z Fold8 được Samsung giới thiệu vào giữa tháng 7 và đưa ra thị trường từ đầu tháng 8, với thiết kế mỏng nhẹ và kiểu dáng lấy cảm hứng từ chiếc hộ chiếu. Hubert Lee, Phó chủ tịch điều hành kiêm người đứng đầu nhóm thiết kế thuộc bộ phận trải nghiệm di động của Samsung, cho biết những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống đã gợi cảm hứng cho sản phẩm.

"Trong trường hợp này là hộ chiếu. Nó hữu dụng khi sử dụng bằng một tay, và điều đó truyền cảm hứng rất lớn cho chúng tôi", ông Lee nói. Theo ông, tỷ lệ thiết kế tự nhiên rất quan trọng, bởi người dùng có thể không thích một sản phẩm nếu thao tác thiếu thoải mái.

Galaxy Z Fold8 cũng có lợi thế về thông số và giá bán khi so sánh với iPhone Duo. Máy nặng 201 g, trong khi đối thủ của Apple nặng 259 g. Khi mở ra, độ dày của thiết bị Samsung là 4,5 mm, mỏng hơn mức 5,2 mm của iPhone Duo.

Về giá khởi điểm, Galaxy Z Fold8 được niêm yết từ 1.899 USD, thấp hơn con số 1.999 USD của iPhone Duo. Ở Việt Nam, Z Fold8 có giá khi ra mắt là 47 triệu, nhưng hiện tại nhiều đại lý đang bán giá dưới 40 triệu. Trong khi đó, giá khởi điểm của iPhone Duo là 65 triệu.

Theo Forbes, sự xuất hiện của Apple có thể khiến những người trước đây chưa quan tâm đến điện thoại gập bắt đầu tìm hiểu phân khúc này. Một bộ phận khách hàng yêu thích iPhone nhưng muốn sử dụng Android cũng có thể cân nhắc sản phẩm Samsung.

Đại diện Samsung cho rằng hãng có lợi thế nhờ kinh nghiệm phát triển điện thoại gập trong tám năm và danh mục gồm ba kiểu thiết kế khác nhau. Dù vậy, cần thêm dữ liệu bán hàng để xác định mức độ đóng góp thực tế của iPhone Duo vào đà tăng trưởng của Samsung.

Việt Anh/tech.zingnews.vn
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Tags:

#Samsung #Z Fold8 #iPhone Duo #điện thoại gập #thị trường di động #samsung galaxy

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