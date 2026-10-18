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iPhone Duo khó mua đến mức nào?

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Lượng iPhone Duo xuất xưởng cả năm không vượt quá 6 triệu chiếc. Con số thực tế thậm chí có thể thấp hơn nếu tiến độ sản xuất trong quý IV/2026 không đạt kỳ vọng.

Người mua phải chờ nhiều tuần để nhận iPhone Duo. Ảnh: The Verge.
Người mua phải chờ nhiều tuần để nhận iPhone Duo. Ảnh: The Verge.

Chỉ ít phút sau khi mở đặt trước ngày 16/10, iPhone Duo đã hết suất giao hàng tại Trung Quốc. Người mua hiện phải chờ ít nhất 7-8 tuần để nhận máy, trong khi một số thị trường khác ghi nhận thời gian giao hàng kéo dài sang năm 2027.

Theo CLS, khi Apple mở đặt trước lúc 20h (giờ Trung Quốc), website của công ty gặp tình trạng quá tải. Một số người dùng mất khoảng 10 phút mới truy cập được trang mua hàng. Khi đó, toàn bộ phiên bản iPhone Duo đều không còn lịch giao cho tới ngày 23/10. Apple cũng giới hạn mỗi khách hàng mua tối đa 2 máy.

Tình trạng tương tự xuất hiện trên JD.com, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. iPhone Duo thu hút hơn 3 triệu lượt đăng ký quan tâm, nhưng tất cả phiên bản đều hiển thị trạng thái hết hàng.

Tại Mỹ, thời gian chờ còn kéo dài hơn. Theo The Verge, chỉ khoảng một giờ sau khi mở đặt trước, lịch giao iPhone Duo trên website Apple đã chuyển sang cuối tháng 1/2027.

Nhu cầu lớn cũng đẩy giá máy trên thị trường bán lại tăng mạnh. Blue Whale News ghi nhận các thương nhân tại Trung Quốc chào bán iPhone Duo với mức chênh lệch 6.000-10.000 nhân dân tệ (897-1.495 USD) so với giá niêm yết.

Thậm chí, một số người mua sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để nhận máy trong đợt đầu ngày 23/10. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi khi nguồn cung được bổ sung.

iPhone Duo hiện là mẫu điện thoại đắt nhất của Apple. Tại Trung Quốc, sản phẩm có giá khởi điểm 15.999 nhân dân tệ (2.391 USD) cho phiên bản 256 GB. Bản cao nhất 2 TB có giá 26.499 nhân dân tệ (3.960 USD).

Khác với iPhone truyền thống, iPhone Duo sử dụng màn hình gập, bản lề phức tạp và quy trình lắp ráp mới. Foxconn cùng các nhà cung cấp linh kiện vẫn đang tăng công suất và cải thiện độ ổn định trong sản xuất.

Counterpoint Research dự báo lượng iPhone Duo xuất xưởng cả năm không vượt quá 6 triệu chiếc. Con số thực tế thậm chí có thể thấp hơn nếu tiến độ sản xuất trong quý IV/2026 không đạt kỳ vọng.

Nguồn cung dự kiến cải thiện trong tháng 11 và 12 khi các dây chuyền tăng công suất. Apple sẽ ưu tiên phân phối sản phẩm tại Mỹ và Trung Quốc, khiến những thị trường khác có thể tiếp tục đối mặt tình trạng khan hàng.

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