Apple có thể ra kính thông minh đầu tiên năm tới 17/11/2026 12:39 Apple Glass được cho là sẽ xuất hiện tại sự kiện WWDC tháng 6/2027, tập trung vào tương tác giọng nói qua trợ lý Siri, cạnh tranh trực tiếp với kính Meta.

Meta bị phạt 887 triệu USD vì tự ý xem ảnh người dùng Facebook 16/11/2026 05:02 Italy phạt Meta vì ứng dụng Facebook trên Android truy cập ảnh, video trong điện thoại mà không có sự đồng ý cụ thể của người dùng.

iPhone Duo gây bất ngờ 15/11/2026 15:27 Thử nghiệm cho thấy bản lề iPhone Duo gặp vấn đề sau hơn 440.000 lần gập, tương đương nhiều năm sử dụng trong điều kiện thông thường.

Facebook sẽ xóa tất cả trang cá nhân phụ từ ngày 14/12 14/11/2026 11:22 Facebook thông báo sẽ bắt đầu xóa tất cả các trang cá nhân phụ của người dùng từ ngày 14/12 tới đây. Những người sử dụng trang cá nhân phụ nên sao lưu dữ liệu trước thời điểm này.

Apple Maps có thể chiếm hàng chục GB bộ nhớ iPhone 12/11/2026 05:01 Người dùng có thể kiểm tra Apple Maps trên iPhone và xóa những dữ liệu không cần thiết, vì đôi khi ứng dụng này có thể chiếm đến 14 GB bộ nhớ.

Cận cảnh cỗ máy giành giải 'Oscar ngành đồng hồ' 2026 11/11/2026 04:00 RRCHF Chronograph Flyback, cỗ máy kết hợp kỹ thuật truyền thống và thiết kế mặt số khác biệt, giúp Rexhep Rexhepi giành danh hiệu cao nhất tại GPHG 2026.

Kích pin iPad bị kiệt an toàn, nhanh chóng 10/11/2026 04:26 iPad hết pin không thể khởi động có thể khiến bạn lo lắng. Tìm hiểu cách kích pin iPad bị kiệt an toàn, đúng cách để khôi phục nguồn và hạn chế hư hỏng.

Công an Hà Tĩnh cảnh báo mã độc nguy hiểm liên quan máy tính, thiết bị điện tử 09/11/2026 17:07 Theo Công an Hà Tĩnh, đây là loại mã độc lây lan mạnh thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng từ những bản Windows cũ chưa được cập nhật bản vá.

Bluetooth sắp có thay đổi lớn 07/11/2026 04:07 Bluetooth sắp có bước nâng cấp lớn về tốc độ truyền dữ liệu, hứa hẹn cải thiện chất lượng âm thanh và mở rộng khả năng kết nối trên các thiết bị thông minh.

Công an Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin và hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó 06/11/2026 14:19 Theo Công an Hà Tĩnh, các loại virus, mã độc này có thể bị đối tượng tấn công lợi dụng để chiếm quyền điều khiển hệ thống, đánh cắp và mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc (ransomware).

Loạt vi phạm về dữ liệu có thể bị phạt đến 100 triệu đồng từ tháng 11 06/11/2026 05:07 Từ ngày 11/11, nhiều hành vi thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu trái quy định sẽ bị xử phạt, với mức phạt tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân.

iPhone cũ, điện thoại xách tay sẽ ra sao khi quy định mới có hiệu lực? 05/11/2026 06:40 iPhone cũ và điện thoại xách tay không bị cấm sử dụng trong nước khi quy định mới có hiệu lực từ 1.1.2027. Người mua cần phân biệt nhập khẩu và mua bán nội địa để tránh rủi ro.

Lỗi màn hình có thể ảnh hưởng đến "hàng nghìn iPhone Duo" 04/11/2026 05:01 Apple nói sự cố hỏng màn hình ảnh hưởng đến "một lượng nhỏ" iPhone Duo, nhưng chuyên gia Mark Gurman cho rằng con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn máy.

Từ 1/1/2027, cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng 02/11/2026 16:03 Điện thoại, máy tính, máy ảnh, màn hình và nhiều linh kiện điện tử đã qua sử dụng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini 01/11/2026 05:01 Trước khi iPad mini mở bán, Oppo ra mắt mẫu Pad Mini định vị cao cấp đối đầu sản phẩm Apple. Phân khúc tablet cỡ nhỏ nóng khi thị trường có nhu cầu lớn cho thiết bị này.

Cách sử dụng FaceTime trên iPhone Duo chi tiết, dễ thực hiện 30/10/2026 05:03 iPhone Duo mang đến trải nghiệm gọi video FaceTime linh hoạt nhờ thiết kế màn hình gập và khả năng sử dụng camera trước, sau trong cùng một cuộc gọi. Người dùng cần thiết lập FaceTime đúng cách và làm quen với những điều khiển trên iOS 27.

Những hoài nghi về tình trạng iPhone Duo nứt màn hình 29/10/2026 04:19 Một số điện thoại gập iPhone Duo hỏng màn hình ở cùng một vị trí làm dấy lên nghi vấn "tồn tại lỗi mang tính hệ thống".

Apple lên tiếng về hiện tượng iPhone Duo nứt màn hình 27/10/2026 09:22 Đại diện Apple xác nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số lượng nhỏ iPhone Duo và đang tiến hành kiểm tra.

Cách cập nhật iOS 27.2 RC để dùng ổn định như bản chính thức 27/10/2026 05:00 Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate (RC) cho các nhà phát triển và người dùng tham gia chương trình Beta. Đây là phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi bản cập nhật chính thức đến tay toàn bộ người dùng iPhone.

Bất ngờ tiếp theo của Apple trong tuần này 26/10/2026 08:40 Sau iPhone Duo và màn hình HomeView, Apple dự kiến ra mắt 2 thiết bị đáng chờ đợi khác là MacBook Pro và iPad mini OLED vào ngày 28/10.

Apple lên kế hoạch nâng cấp lớn cho iPhone Duo 3 26/10/2026 04:29 Dù iPhone Duo thế hệ đầu tiên vừa lên kệ, Apple đã lên kế hoạch nâng cấp các phiên bản tiếp theo với màn hình lớn hơn, camera tele và công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.

Những trường hợp iPhone Duo đầu tiên bị lỗi màn hình 24/10/2026 12:35 Hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình tại cùng khu vực gần bản lề, gây lỗi sọc được chia sẻ trên mạng xã hội. Một trường hợp đã được Apple tiếp nhận.

Liệu điện thoại Android có thể hoạt động bền bỉ suốt 10 năm? 24/10/2026 04:30 Những rào cản về phần cứng và phần mềm liệu có thể giúp điện thoại Android tồn tại được 10 năm?

ZFold 8 đắt hàng nhờ iPhone Duo 21/10/2026 10:00 Sát ngày iPhone Duo ra mắt, Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm smartphone gập tăng 300%, trong khi nhu cầu với Galaxy Z Fold8 tăng 16%.

Lần đầu iPhone 18 Pro giảm giá 18/10/2026 13:15 Apple ra mắt iPhone gập: Chưa đầy một tháng sau khi mở bán, iPhone 18 Pro đã được Apple đưa vào chương trình ưu đãi 11/11 tại Trung Quốc.

iPhone Duo khó mua đến mức nào? 18/10/2026 04:50 Lượng iPhone Duo xuất xưởng cả năm không vượt quá 6 triệu chiếc. Con số thực tế thậm chí có thể thấp hơn nếu tiến độ sản xuất trong quý IV/2026 không đạt kỳ vọng.

Làn sóng mới trên sạc dự phòng 17/10/2026 04:44 Nhiều hãng gia nhập xu hướng đưa công nghệ tản nhiệt và màn hình lên sạc dự phòng, giúp tăng tính hữu ích nhưng cũng khiến sản phẩm đắt lên.

Sản lượng smartphone theo quý thấp nhất kể từ 2012 16/10/2026 13:03 Số smartphone xuất xưởng quý III/2026 chạm mức thấp nhất trong 14 năm do thiếu hụt chip nhớ và chu kỳ sử dụng thiết bị của người dùng kéo dài.

Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi 16/10/2026 09:09 Nhân dịp kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động (15/10/2004 - 15/10/2026), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với thông điệp “cảm ơn 22 năm đồng hành cùng di động Viettel - kho quà 220 tỷ chờ bạn trên Viettel Tammi”.