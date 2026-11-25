17/11/2026 12:39
Apple Glass được cho là sẽ xuất hiện tại sự kiện WWDC tháng 6/2027, tập trung vào tương tác giọng nói qua trợ lý Siri, cạnh tranh trực tiếp với kính Meta.
16/11/2026 05:02
Italy phạt Meta vì ứng dụng Facebook trên Android truy cập ảnh, video trong điện thoại mà không có sự đồng ý cụ thể của người dùng.
15/11/2026 15:27
Thử nghiệm cho thấy bản lề iPhone Duo gặp vấn đề sau hơn 440.000 lần gập, tương đương nhiều năm sử dụng trong điều kiện thông thường.
14/11/2026 11:22
Facebook thông báo sẽ bắt đầu xóa tất cả các trang cá nhân phụ của người dùng từ ngày 14/12 tới đây. Những người sử dụng trang cá nhân phụ nên sao lưu dữ liệu trước thời điểm này.
12/11/2026 05:01
Người dùng có thể kiểm tra Apple Maps trên iPhone và xóa những dữ liệu không cần thiết, vì đôi khi ứng dụng này có thể chiếm đến 14 GB bộ nhớ.
11/11/2026 04:00
RRCHF Chronograph Flyback, cỗ máy kết hợp kỹ thuật truyền thống và thiết kế mặt số khác biệt, giúp Rexhep Rexhepi giành danh hiệu cao nhất tại GPHG 2026.
10/11/2026 04:26
iPad hết pin không thể khởi động có thể khiến bạn lo lắng. Tìm hiểu cách kích pin iPad bị kiệt an toàn, đúng cách để khôi phục nguồn và hạn chế hư hỏng.
09/11/2026 17:07
Theo Công an Hà Tĩnh, đây là loại mã độc lây lan mạnh thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng từ những bản Windows cũ chưa được cập nhật bản vá.
07/11/2026 04:07
Bluetooth sắp có bước nâng cấp lớn về tốc độ truyền dữ liệu, hứa hẹn cải thiện chất lượng âm thanh và mở rộng khả năng kết nối trên các thiết bị thông minh.
06/11/2026 14:19
Theo Công an Hà Tĩnh, các loại virus, mã độc này có thể bị đối tượng tấn công lợi dụng để chiếm quyền điều khiển hệ thống, đánh cắp và mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc (ransomware).
06/11/2026 05:07
Từ ngày 11/11, nhiều hành vi thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu trái quy định sẽ bị xử phạt, với mức phạt tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân.
05/11/2026 06:40
iPhone cũ và điện thoại xách tay không bị cấm sử dụng trong nước khi quy định mới có hiệu lực từ 1.1.2027. Người mua cần phân biệt nhập khẩu và mua bán nội địa để tránh rủi ro.
04/11/2026 05:01
Apple nói sự cố hỏng màn hình ảnh hưởng đến "một lượng nhỏ" iPhone Duo, nhưng chuyên gia Mark Gurman cho rằng con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn máy.
02/11/2026 16:03
Điện thoại, máy tính, máy ảnh, màn hình và nhiều linh kiện điện tử đã qua sử dụng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
01/11/2026 05:01
Trước khi iPad mini mở bán, Oppo ra mắt mẫu Pad Mini định vị cao cấp đối đầu sản phẩm Apple. Phân khúc tablet cỡ nhỏ nóng khi thị trường có nhu cầu lớn cho thiết bị này.
30/10/2026 05:03
iPhone Duo mang đến trải nghiệm gọi video FaceTime linh hoạt nhờ thiết kế màn hình gập và khả năng sử dụng camera trước, sau trong cùng một cuộc gọi. Người dùng cần thiết lập FaceTime đúng cách và làm quen với những điều khiển trên iOS 27.
29/10/2026 04:19
Một số điện thoại gập iPhone Duo hỏng màn hình ở cùng một vị trí làm dấy lên nghi vấn "tồn tại lỗi mang tính hệ thống".
27/10/2026 09:22
Đại diện Apple xác nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số lượng nhỏ iPhone Duo và đang tiến hành kiểm tra.
27/10/2026 05:00
Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate (RC) cho các nhà phát triển và người dùng tham gia chương trình Beta. Đây là phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi bản cập nhật chính thức đến tay toàn bộ người dùng iPhone.
26/10/2026 08:40
Sau iPhone Duo và màn hình HomeView, Apple dự kiến ra mắt 2 thiết bị đáng chờ đợi khác là MacBook Pro và iPad mini OLED vào ngày 28/10.
26/10/2026 04:29
Dù iPhone Duo thế hệ đầu tiên vừa lên kệ, Apple đã lên kế hoạch nâng cấp các phiên bản tiếp theo với màn hình lớn hơn, camera tele và công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.
24/10/2026 12:35
Hình ảnh iPhone Duo nứt màn hình tại cùng khu vực gần bản lề, gây lỗi sọc được chia sẻ trên mạng xã hội. Một trường hợp đã được Apple tiếp nhận.
24/10/2026 04:30
Những rào cản về phần cứng và phần mềm liệu có thể giúp điện thoại Android tồn tại được 10 năm?
21/10/2026 10:00
Sát ngày iPhone Duo ra mắt, Samsung ghi nhận lượng tìm kiếm smartphone gập tăng 300%, trong khi nhu cầu với Galaxy Z Fold8 tăng 16%.
18/10/2026 13:15
Apple ra mắt iPhone gập: Chưa đầy một tháng sau khi mở bán, iPhone 18 Pro đã được Apple đưa vào chương trình ưu đãi 11/11 tại Trung Quốc.
18/10/2026 04:50
Lượng iPhone Duo xuất xưởng cả năm không vượt quá 6 triệu chiếc. Con số thực tế thậm chí có thể thấp hơn nếu tiến độ sản xuất trong quý IV/2026 không đạt kỳ vọng.
17/10/2026 04:44
Nhiều hãng gia nhập xu hướng đưa công nghệ tản nhiệt và màn hình lên sạc dự phòng, giúp tăng tính hữu ích nhưng cũng khiến sản phẩm đắt lên.
16/10/2026 13:03
Số smartphone xuất xưởng quý III/2026 chạm mức thấp nhất trong 14 năm do thiếu hụt chip nhớ và chu kỳ sử dụng thiết bị của người dùng kéo dài.
16/10/2026 09:09
Nhân dịp kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động (15/10/2004 - 15/10/2026), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố chuỗi chương trình tri ân quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với thông điệp “cảm ơn 22 năm đồng hành cùng di động Viettel - kho quà 220 tỷ chờ bạn trên Viettel Tammi”.
14/10/2026 04:30
Màn hình HomeView giá 300 USD là một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường nhà thông minh của Apple.