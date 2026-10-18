Lần đầu iPhone 18 Pro giảm giá

Chưa đầy một tháng sau khi mở bán, iPhone 18 Pro đã được Apple đưa vào chương trình ưu đãi 11/11 tại Trung Quốc.

Một số chuyên gia trong ngành cho biết Apple đang cắt giảm đơn hàng linh kiện iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple.

Apple sẽ triển khai chương trình khuyến mãi nhân dịp 11/11 từ ngày 20/10 tại Trung Quốc. Theo thông tin từ cửa hàng Apple Store chính thức trên Tmall, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được áp dụng phiếu giảm giá 300 tệ (khoảng 1.160.000 đồng)

Bên cạnh đó, người mua cũng được hưởng chương trình trả góp không lãi suất trong 12 tháng, cũng như có thể nhận thêm khoản trợ cấp 500 tệ (khoảng 2.000.000 đồng) khi thu cũ đổi mới.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá iPhone 18 Pro dự kiến còn từ 9.699 nhân dân tệ (37.500.000 đồng). Đây là lần đầu dòng iPhone 18 Pro được đưa vào chương trình giảm giá chính thức kể từ khi ra mắt. Ngoài Tmall, cửa hàng Apple trên Douyin cũng triển khai ưu đãi đổi máy cũ lấy máy mới trong dịp mua sắm này.

Trong cùng chương trình, iPhone 17 được giảm trực tiếp 1.000 tệ (khoảng 3.800.000 đồng) và có thể nhận thêm khoản trợ cấp đổi máy 500 tệ. Mức ưu đãi dành cho mẫu máy thế hệ trước cao hơn dòng Pro mới, cho thấy Apple đang áp dụng chính sách khuyến mại khác nhau đối với từng sản phẩm.

Người dùng được khuyến mãi 300-500 nhân dân tệ khi mua iPhone 18 Pro trên các sàn TMDT Trung Quốc. Ảnh: Securities Times.

iPhone 18 Pro chính thức lên kệ từ ngày 18/9. Giá khởi điểm của dòng máy này cao hơn thế hệ trước 100 USD do chi phí bộ nhớ tăng. Mức giá cao hơn có thể khiến một bộ phận người dùng cân nhắc trước khi nâng cấp thiết bị.

Trước đó, Nikkei Asia dẫn nguồn tin từ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng Apple cho biết hãng đang điều chỉnh đơn hàng đối với các mẫu điện thoại ra mắt vào mùa thu năm 2026. Trong đó, lượng đặt hàng iPhone 18 Pro được cho là giảm 10-15%.

Các nguồn tin thân cận với Apple cũng cho biết doanh số iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chưa đạt kỳ vọng của hãng. Tuy nhiên, chưa có số liệu cụ thể để xác định mức độ suy giảm doanh số cũng như tác động của việc tăng giá đến nhu cầu mua sắm của người dùng. Thông tin này hiện chưa được Apple xác nhận công khai.

Đợt ưu đãi 11/11 vì vậy là diễn biến đáng chú ý trong giai đoạn đầu kinh doanh của iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, cần thêm dữ liệu về doanh số và tình hình thị trường để đánh giá liệu mức giá cao hơn có thực sự làm giảm nhu cầu nâng cấp của người tiêu dùng.