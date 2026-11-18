Nút Action ở cạnh trái của iPhone. Ảnh: CNET.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản từ chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết Apple đang lên kế hoạch kết hợp nút Action vào Camera Control trên iPhone từ năm 2027. Điều này đồng nghĩa nút Action có thể bị loại bỏ sau hơn 3 năm tồn tại.

Leaker dự đoán khi nhấn một lần vào Camera Control, iPhone sẽ mở app chụp ảnh như thông thường. Nếu nhấn giữ, thiết bị sẽ kích hoạt chức năng được gán cho nút Action. Người này ghi rõ rằng nút Action sẽ biến mất, còn Camera Control vẫn được giữ lại.

Theo MacRumors, nút Action xuất hiện trước Camera Control và yêu cầu nhấn giữ để chạy tính năng, trong khi Camera Control chỉ cần nhấn nhanh một lần. Việc kết hợp 2 nút vẫn duy trì thao tác quen thuộc, chỉ khác là vị trí nhấn giữ để chạy phím tắt chuyển sang cạnh phải.

Hiện tại, nhấn giữ Camera Control sẽ kích hoạt Visual Intelligence, chế độ nhận diện vật thể từ camera bằng AI. Tuy nhiên, tính năng trên đã được tích hợp sẵn vào ứng dụng chụp ảnh trên iOS 27. Do đó, Apple hoàn toàn có thể gán thao tác nhấn giữ cho mục đích khác.

Đáng chú ý khi iPhone Duo cũng không có nút Action dù vẫn giữ Camera Control. Theo MacRumors, việc thiếu nút Action trên model cao cấp nhất có thể tạo tiền lệ để Apple dần loại bỏ tính năng, thậm chí hướng đến thay đổi lớn hơn trong tương lai.

Khi mới xuất hiện trên iPhone 16, Camera Control nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng tính năng mới phức tạp, khó sử dụng và không quá hữu ích. Do đó, Apple có thể tìm cách tăng cường tính năng cho bộ phận này.

Loại bỏ một nút bấm cũng giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, tránh gây nhầm lẫn cho người dùng khi nút Action nằm ngay trên cụm nút chỉnh âm lượng.

Camera Control trên iPhone. Ảnh: iDownloadBlog.

Vào cuối năm 2025, có tin đồn cho rằng Apple muốn đơn giản hóa cách sử dụng Camera Control trên iPhone 18, dù thay đổi trên cuối cùng không xảy ra.

Cụ thể, hãng từng được cho sẽ loại bỏ lớp cảm biến điện dung (dùng cho thao tác vuốt để chỉnh mức zoom hay giá trị khẩu độ), chỉ giữ lại lớp cảm ứng lực để cắt giảm chi phí. Dựa trên tin đồn mới nhất, những thay đổi về thiết kế hoàn toàn có thể xuất hiện trong năm tới.

Nút Action lần đầu ra mắt trên iPhone 15 Pro năm 2023, thay thế cần gạt chuông sau nhiều năm tồn tại. Người dùng có thể gán nhiều chức năng như tắt chuông, bật chế độ tập trung, mở đèn pin hay phím tắt bất kỳ.

Theo Instant Digital, Apple dự kiến áp dụng thay đổi trên các mẫu iPhone ra mắt vào cuối năm 2027. Thiết bị được chờ đón trong giai đoạn này gồm mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm.