Điện thoại, laptop dính mưa, nên làm gì đầu tiên?

Điện thoại, tai nghe và laptop đều có thể gặp rủi ro khi bị nước mưa xâm nhập. Ảnh: PhoneArena.

Cơn mưa lớn có thể khiến điện thoại bị ướt, tai nghe nằm trong túi bị thấm nước hoặc laptop trong balo chịu một lượng ẩm đáng kể. Với các thiết bị có khả năng kháng nước, nhiều người thường tiếp tục sử dụng vì cho rằng vài giọt nước không đáng lo.

Nếu thiết bị vừa dính mưa, người dùng nên kiểm tra xem máy còn hoạt động bình thường hay không, đồng thời nhanh chóng lau khô phần bên ngoài và ngắt các kết nối điện. Việc thiết bị vẫn bật được không có nghĩa bên trong đã hoàn toàn khô ráo, đặc biệt ở cổng sạc, loa, bàn phím hoặc các khe thông gió.

Điện thoại dính mưa, đừng vội cắm sạc

Điện thoại là thiết bị dễ gặp mưa nhất, đặc biệt khi người dùng phải lấy máy ra xem bản đồ, gọi điện hoặc nhắn tin trên đường. Nếu máy chỉ bị vài giọt nước bắn vào bên ngoài, người dùng có thể lau bằng khăn mềm, khô và đặt thiết bị ở nơi thoáng khí.

Điều cần chú ý nhất là cổng sạc. Nước có thể đọng lại bên trong cổng USB-C hoặc Lightning, khiến việc kết nối với bộ sạc tạo ra nguy cơ hư hỏng hoặc ăn mòn. Vì vậy, nếu điện thoại vừa dính mưa, không nên cắm cáp ngay để kiểm tra máy còn sạc được hay không.

Cổng sạc còn ẩm có thể khiến điện thoại ngừng sạc để hạn chế nguy cơ hư hỏng.

Apple hướng dẫn người dùng rút cáp, đặt iPhone ở nơi khô ráo, có luồng không khí và để đầu nối hướng xuống khi vỗ nhẹ vào tay để loại bỏ chất lỏng dư thừa. Sau ít nhất 30 phút, người dùng có thể thử kết nối lại; nếu cảnh báo chất lỏng xuất hiện, quá trình làm khô có thể kéo dài đến 24 giờ.

Samsung cũng có cơ chế ngừng sạc khi phát hiện hơi ẩm trong cổng USB-C. Hãng khuyến cáo rút sạc, lau máy, nhẹ nhàng hướng cổng xuống để loại bỏ nước và để thiết bị khô ở nơi thông thoáng.

Người dùng cũng không nên dùng máy sấy nóng, khí nén hoặc nhét tăm bông, khăn giấy vào cổng sạc. Apple đặc biệt khuyến cáo không bỏ iPhone vào túi gạo vì các hạt nhỏ có thể lọt vào cổng kết nối.

Nếu điện thoại hỗ trợ sạc không dây, đây có thể là lựa chọn thay thế khi cổng sạc còn ẩm. Tuy nhiên, mặt lưng thiết bị cũng phải khô trước khi đặt lên đế sạc.

Tai nghe ướt, đừng cho ngay vào hộp sạc

Tai nghe không dây thường có khả năng chống mồ hôi hoặc nước ở mức nhất định, nhưng điều này không có nghĩa người dùng có thể bỏ qua việc làm khô sau khi đi mưa.

Một tình huống khá phổ biến là người dùng chạy xe hoặc đi bộ dưới mưa, sau đó tháo tai nghe và lập tức đặt vào hộp sạc. Khi đó, phần tai nghe có thể vẫn còn nước ở khu vực tiếp xúc với hộp. Việc đóng nắp và sạc ngay không phải lựa chọn an toàn.

Tai nghe vừa dính mưa nên được làm khô hoàn toàn trước khi đặt trở lại hộp sạc. Ảnh: IDownloadBlog.

Apple hiện yêu cầu người dùng để các mẫu AirPods có khả năng kháng nước khô hoàn toàn trước khi sử dụng hoặc đặt vào hộp sạc sau khi tiếp xúc với chất lỏng.

Cách xử lý tương đối đơn giản là lau tai nghe bằng khăn mềm, khô, không xơ rồi để chúng khô tự nhiên. Không nên dùng khí nén hoặc đưa vật nhọn vào các khe, lưới loa để lấy nước.

Hộp sạc cũng cần được chú ý riêng. Khả năng kháng nước của tai nghe và hộp sạc không nhất thiết giống nhau. Nếu hộp bị ướt, người dùng nên lau khô và để hộp khô tự nhiên trước khi đặt tai nghe trở lại.

Điều này đặc biệt quan trọng với những người thường mang tai nghe khi chạy bộ hoặc di chuyển bằng xe máy trong mùa mưa. Tai nghe có chuẩn kháng nước tốt vẫn không nên được xem như thiết bị có thể tiếp xúc với nước không giới hạn.

Laptop dính mưa, tắt máy càng sớm càng tốt

Laptop có mức độ rủi ro cao hơn điện thoại khi bị nước xâm nhập, đặc biệt nếu nước lọt qua bàn phím hoặc các khe thông gió. Với thiết bị này, việc quan trọng nhất là ngắt nguồn càng sớm càng tốt.

Nếu laptop đang bật và bị nước mưa tạt vào, người dùng nên tắt máy ngay, rút bộ sạc và tháo các thiết bị ngoại vi. Việc ngắt nguồn nhanh giúp giảm nguy cơ chập mạch, đồng thời người dùng nên chờ đến khi chắc chắn chất lỏng đã khô hoàn toàn mới bật lại máy.

Nước lọt qua bàn phím có thể tiếp cận linh kiện bên trong laptop, nên cần ngắt nguồn càng sớm càng tốt. Ảnh: Asurion.

Không nên tiếp tục sử dụng laptop chỉ vì máy vẫn hoạt động bình thường sau khi bị ướt. Nước có thể đã lọt vào bên trong nhưng chưa gây ra lỗi ngay lập tức. Việc tiếp tục cấp điện có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Với phần nước nhìn thấy trên bàn phím hoặc vỏ máy, người dùng có thể dùng khăn mềm để thấm và lau nhẹ. Tuy nhiên, không nên tự ý đổ nước ra ngoài bằng cách lật ngược laptop nếu thiết kế của máy không hỗ trợ cách này.

Thời gian làm khô không có một con số chung cho mọi laptop. Nếu nước đã lọt vào bên trong, đặc biệt qua bàn phím, việc mang máy đến trung tâm sửa chữa để kiểm tra sẽ an toàn hơn so với việc tự bật lại sau vài giờ.

Với cả ba loại thiết bị, nguyên tắc chung vẫn là kiểm tra tình trạng hoạt động, ngắt nguồn hoặc kết nối điện khi cần thiết, lau phần nước bên ngoài và đảm bảo thiết bị khô trước khi sạc hoặc sử dụng tiếp.

Chuẩn kháng nước có thể giúp giảm rủi ro nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hư hỏng. Nếu thiết bị tiếp tục báo lỗi, không sạc được hoặc có dấu hiệu hoạt động bất thường sau khi khô, nên ngừng sử dụng và đưa máy đến trung tâm bảo hành hoặc sửa chữa.